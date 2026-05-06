Trebali su biti novi Modrić i Kroos, a sada šok iz Madrida: Realove zvijezde skoro se potukle

U Španjolskoj je, kako se čini, situacija u trening-centru Real Madrida dosegla točku pucanja. Kraj je sezone, trofeja ove godine nema, a emocije su, očito, prevagnule unutar momčadi. Novi trener već je pred vratima, što dodatno otvara pitanje liderstva i smjera u kojem klub treba krenuti.

Prema pisanju Marce, atmosfera u svlačionici i na treninzima postala je izuzetno napeta. Najnoviji incident između Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija najbolje oslikava stanje u ekipi. Sve je započelo bezazlenim duelom na treningu, no jedan prekršaj brzo je prerastao u žestoku svađu. Situacija je eskalirala do naguravanja, a verbalni sukob nastavio se i u svlačionici. Svjedoci tvrde kako su intenzitet i razina frustracije iznenadili i suigrače i stručni stožer.

Ovaj sukob nije izoliran slučaj, već simptom dubljih problema koji potresaju momčad. Real Madrid trenutačno zauzima drugo mjesto na ljestvici s 77 bodova nakon 34 kola, no zaostatak za vodećom Barcelonom od 11 bodova praktički je nedostižan. U takvom okruženju, bez stvarnog natjecateljskog pritiska, dugotrajne frustracije očito su isplivale na površinu.

Odnosi među pojedinim igračima ozbiljno su narušeni, a navodno postoje i oni koji više uopće ne komuniciraju. Emocionalni umor dodatno je pogoršao situaciju, stvarajući atmosferu u kojoj i najobičniji treninzi lako prelaze u sukobe. Stručni stožer nalazi se pred velikim izazovom pokušavajući smiriti situaciju i vratiti fokus na teren.

Problemi, čini se, ne staju samo na odnosima među igračima. Napetosti su, prema izvještajima, zahvatile i relaciju s Álvarom Arbeloom, s kojim navodno dio momčadi više ne komunicira. Uz to, početkom tjedna zabilježen je još jedan sukob, ovoga puta između Antonija Rüdigera i Álvara Carrerasa. Iako je Carreras pokušao umanjiti značaj incidenta, tvrdeći da je riječ o izoliranom slučaju, dojam je da situacija iza kulisa govori suprotno.

Sve češći sukobi i narušeni odnosi upućuju na momčad koja je izgubila unutarnju stabilnost. Real Madrid se tako nalazi u osjetljivom trenutku, u kojem će nadolazeće promjene i dolazak novog trenera imati ključnu ulogu u vraćanju reda i redefiniranju budućeg smjera kluba.

