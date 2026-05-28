'Mini Vatreni' su samo jednom igrali protiv Estonije: Bilo je to jako davno, ali je ishod bio sjajan

Uoči ključne utakmice drugog kola skupine A na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina (UEFA European Under-17 Championship 2026) u Tallinnu, hrvatska i estonska reprezentacija ispisat će novo poglavlje. Iako se ne radi o prvom međusobnom ogledu u povijesti, njihov susret u četvrtak 28. svibnja bit će prvi na završnici jednog velikog natjecanja.

Samo jedan susret u dalekoj prošlosti

Iako se često misli da se ove dvije reprezentacije nikada nisu susrele, službene statistike bilježe jedan ogled. Bilo je to u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u sezoni 2006./2007., kada je Hrvatska uvjerljivo slavila s rezultatom 7:1. Međutim, od te utakmice prošlo je mnogo godina i generacija igrača se u potpunosti izmijenila. Stoga taj rezultat danas nema veliku važnost, a nadolazeći dvoboj na završnom turniru Eura predstavlja gotovo novi početak.

Premijera na velikoj pozornici

Poseban značaj ovom susretu daju i same okolnosti. Estonija je domaćin turnira i kao debitant na završnici ima ogromnu želju dokazati se pred svojim navijačima. S druge strane, Hrvatska traži iskupljenje nakon uvodnog poraza. U prvom kolu izabranici Marijana Budimira izgubili su od Belgije s 0:2, unatoč dobroj igri i većem broju prilika, kako je i sam izbornik naglasio. Istovremeno, Estonija je doživjela poraz od moćne Španjolske s 1:4.

Zbog toga je utakmica u Tallinnu za obje ekipe od presudne važnosti. Pobjeda bi Hrvatskoj otvorila vrata borbe za polufinale UEFA U-17 2026 Eura i plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, dok bi Estoncima donijela prve povijesne bodove na Euru.

