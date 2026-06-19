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'ŽENICA MOJA' /

Zovu je najljepšom Dalmatinkom: Borna Ćorić objavio fotografiju s atraktivnom djevojkom

Zovu je najljepšom Dalmatinkom: Borna Ćorić objavio fotografiju s atraktivnom djevojkom
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Iako su Borna i Anamaria u vezi već neko vrijeme, istu nikad nisu previše javno eksponirali te su prigode poput ove jedne od rijetkih u kojima ih možemo vidjeti zajedno

19.6.2026.
12:42
Hot.hr
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Proslavljeni hrvatski tenisač Borna Ćorić (29) svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti te rijetko govori o intimnim detaljima. Ipak, s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli trenutke koji otkrivaju i njegovu romantičnu stranu.

Zovu je najljepšom Dalmatinkom: Borna Ćorić objavio fotografiju s atraktivnom djevojkom
Foto: Frank Franklin II

Ovoga puta pažnju pratitelja privukao je objavom posvećenom svojoj djevojci, popularnoj influencerici Anamariji Raič, koja je proslavila rođendan. Ćorić joj je tim povodom uputio kratku čestitku.

"Sretan ročkas, ženice moja", napisao je uz fotografiju na kojoj zajedno poziraju, ne skrivajući koliko mu znači.

Zovu je najljepšom Dalmatinkom: Borna Ćorić objavio fotografiju s atraktivnom djevojkom
Foto: Instagram/screenshot

Inače, iako su Borna i Anamaria u vezi već neko vrijeme, istu nikad nisu previše javno eksponirali te su prigode poput ove jedne od rijetkih u kojima ih možemo vidjeti zajedno. 

Podsjećamo, novo poglavlje Ćorićevog ljubavnog života započelo je krajem 2023., kada se doznalo da je u vezi s hrvatskom manekenkom i influencericom Anamarijom Raič. Par se poznaje duže vrijeme, a gotovo tri godine uživaju u stabilnoj vezi koju su u početku skrivali od javnosti i medija.

Zajedno su prvi put viđani u zagrebačkim restoranima, a putovanja u Firencu i Milano otkrila su da zajedno rado obilježavaju posebne trenutke, uključujući i Bornin 27. rođendan.

Anamaria RaičBorna ćorićRođendan
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