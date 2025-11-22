Poznati tenisač oženio lijepu influencericu: Borna Ćorić i Anamaria Raič zasjali na vjenčanju

Laslo Đere (30), proslavljeni srpski tenisač, oženio je danas dugogodišnju djevojku, influencericu Tamaru Pavičević. Dvojac koji se zaručio u ožujku ove godine danas je svoju ljubav i službeno ozakonio, a vjenčanju su prisustvovala i brojna poznata domaća imena.

Među istima su se možda i najviše istaknuli naš poznati tenisač Borna Ćorić (29) i djevojka, poznata influencerica Anamaria Raič (30), koji su se pratiteljima na Instagramu pohvalili fotografijama s vjenčanja srpskog tenisača.

Foto: Instagram Story

Tako je Anamaria, između ostalog, objavila i fotografiju na kojoj se može vidjeti kako je na vjenčanju zasjala u elegantnoj crvenoj haljini dubokog dekoltea dok su im društvo za stolom pravili tenisač Mate Pavić i supruga Katarina te Filip Krajinović.

Borna Ćorić lijepu Anamariu ljubi već dvije godine

Inače, iako su Borna i Anamaria u vezi već neko vrijeme, istu nikad nisu previše javno eksponirali te su prigode poput današnje jedne od rijetkih u kojima ih možemo vidjeti zajedno.

Podsjećamo, najnovije poglavlje Ćorićevog ljubavnog života započelo je krajem 2023., kada se doznalo da je u vezi s hrvatskom manekenkom i influencericom Anamarijom Raič. Par se poznaje duže vrijeme, a više od dvije godine uživaju u stabilnoj vezi koju su u početku skrivali od javnosti i medija.

Zajedno su viđani u zagrebačkim restoranima, a putovanja u Firencu i Milano otkrila su da zajedno rado obilježavaju posebne trenutke, uključujući i Bornin 27. rođendan.

