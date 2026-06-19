Udruga Franak najavila ustavne tužbe: 'Odluka Vrhovnog suda je protivna pravu EU-a'

Koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak Goran Aleksić izjavio je u petak da je odluka Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima protivna pravu EU te najavio podnošenje ustavnih tužbi.

Udruga je održala konferenciju za novinare nakon što je prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo da potrošači koji su konvertirali kredite iz švicarskih franaka u eure imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Odluka je donesena omjerom glasova 9:4.

Aleksić ustvrdio je da je odluka protivna hrvatskom i europskom pravu te najavio podnošenje ustavnih tužbi radi ostvarivanja punog obeštećenja potrošača.

"Odluka koju je donijelo prošireno vijeće glasanjem 9:4 znači da potrošači koji su konvertirali CHF kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu RH i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska", rekao je.

'Protivna pravu EU-a'

Presuda je protivna hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima jer, prema njegovim riječima, potrošačima uskraćuje pravo na povrat sredstava koje su banke stekle na temelju ništetnih ugovornih odredbi. Dodao je i da je odluka u suprotnosti s praksom Suda EU. "Presuda je protivna pravu EU-a zato što je Sud EU-a u dosadašnjim presudama rekao da su krediti u kojima je ništetna valutna klauzula ništetni u cijelosti. Nakon što su potrošači konvertirali svoje kredite, imaju pravo na povrat svih neosnovano stečenih sredstava. To je odlučio Sud EU-a, a devetero sudaca Vrhovnog suda reklo je 'ne'", kazao je.

Aleksić smatra da su korisnici konvertiranih kredita dvostruko diskriminirani - u odnosu na dužnike koji nisu konvertirali kredite u švicarskim francima, ali i u odnosu na korisnike izvornih euro kredita, koji i dalje mogu pokretati postupke zbog nepošteno ugovorenih kamata. Istaknuo je i da su sudski vještaci u dosadašnjim postupcima utvrdili da konverzijom nisu vraćeni preplaćeni iznosi kamata i tečajnih razlika.

"Promatraju se potrošači koji su digli kredit istog dana, na isti rok otplate, s istim uvjetima otplate, koji su ga otplatili na isti dan. Jedni su dobili obeštećenje, a drugi nisu", rekao je Aleksić, dodajući da su to razlozi zbog kojih bi, kako smatra, odluka trebala pasti na Ustavnom sudu. Iz Udruge Franak najavili su podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi radi ukidanja odluka temeljenih na stajalištu Vrhovnog suda te ostvarivanja punog obeštećenja korisnika konvertiranih kredita u švicarskim francima.

Vrhovni sud u četvrtak je strankama dostavio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu poznatom kao slučaj konvertiranih CHF kredita, prema kojem korisnici kredita u švicarskim francima koji su prihvatili konverziju u euro nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa, već samo pripadajuće zatezne kamate do dana konverzije.