Svi pričaju o tome kako je Xhaka slavio gol protiv BiH, otkriveno koga je provocirao

Nakon što je u sudačkoj nadoknadi realizirao jedanaesterac za konačnih 4:1 u pobjedi Švicarske protiv Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, kapetan Granit Xhaka poslao je poruku proslavom pogotka. Njegova gesta, opetovano otvaranje i zatvaranje šake, nije bila upućena protivničkim igračima, već je bila odgovor na događaje koji su potresali švicarsku svlačionicu proteklih dana.

"Znaju zašto sam to učinio", kratko je poručio nakon utakmice.

"Toksična atmosfera" u svlačionici

Sve je počelo nakon razočaravajućeg remija (1:1) s Katarom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Xhaka je, kao kapetan, javno kritizirao disciplinu i pristup pojedinih suigrača, što je izazvalo lavinu reakcija. Švicarski tabloid "Blick" objavio je članak u kojem se poziva na izvore unutar momčadi i navodi kako su se neki igrači osjećali nelagodno zbog njegovih kritika. U tekstu se tvrdilo da Xhaka unosi "previše negative" te da atmosfera u reprezentaciji ide u "toksičnom smjeru". Ove su ga optužbe duboko pogodile.

"Lagao bih kad bih rekao da je na jedno uho ušlo, a na drugo izašlo. To boli jer postoje stvari koje ne razumijem", priznao je Xhaka.

Kapetanov odgovor

Umjesto daljnje rasprave u medijima, 33-godišnji veznjak odlučio je odgovoriti na terenu. Njegova proslava bila je simboličan kraj tjedna punog napetosti.

"Uvijek je puno nemira oko mene, puno se piše, a i ja malo provociram", izjavio je za MagentaTV i dodao:

"Možda su mi potrebne te provokacije i vanjska mišljenja. Meni je važno što se događa na terenu i da momčad stoji iza mene, da me trener podržava."

I izbornik Murat Yakin stao je u obranu svog kapetana:

"Razgovarali smo i rekao sam mu da se isključi od vanjske buke i usmjeri energiju na teren. Danas je bio vođa, preuzimao je odgovornost i pokretao napade".

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