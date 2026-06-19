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GLAVU GORE ZMAJEVI /

Bosanski tragičar se oglasio nakon crvenog kartona i podijelio navijače

Bosanski tragičar se oglasio nakon crvenog kartona i podijelio navijače
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Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia

Dodao je i kako reprezentacija i dalje ima za što igrati

19.6.2026.
11:02
Sportski.net
Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia
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Bosanskohercegovački branič Tarik Muharemović uputio je javno ispriku nakon što je u drugom kolu Svjetskog prvenstva protiv Švicarske zaradio crveni karton.

Do same završnice susreta Muharemović je bio jedan od najistaknutijih pojedinaca u redovima Bosne i Hercegovine. Sigurnom i odlučnom igrom u obrani uspješno je zaustavljao napade Švicaraca i djelovao kao jedan od ključnih oslonaca momčadi, no utakmicu je završio ranije nego što je očekivao.

Nakon jednog neopreznog starta, u situaciji kada je bio posljednji igrač obrambene linije, sudac mu je pokazao izravni crveni karton. Taj trenutak uvelike je promijenio tijek susreta i dodatno otežao pokušaj povratka bh. reprezentacije.

Bosanski tragičar se oglasio nakon crvenog kartona i podijelio navijače
Foto: Instagram

Igrač Sassuola nakon utakmice preuzeo je odgovornost za svoj potez te se obratio suigračima, stručnom stožeru i navijačima.

„Osjećam potrebu svima uputiti ispriku. Prije svega suigračima i stožeru, a potom i navijačima zbog crvenog kartona. Preuzimam punu odgovornost i žao mi je što sam otežao ekipi“, poručio je Muharemović.

Dodao je i kako reprezentacija i dalje ima za što igrati:

„Poraz boli, ali pred nama je još jedna utakmica i još uvijek možemo ostvariti naš cilj. Dat ćemo sve od sebe do kraja. Vjerujem u ovu momčad i tako će uvijek biti. Hvala svima na porukama podrške – idemo zajedno dalje“, istaknuo je.

Muharemović će zbog suspenzije propustiti susret protiv Katara, dok će i protivnik Bosne i Hercegovine imati kadrovskih problema, budući da su dvojica igrača tog sastava isključena u dvoboju protiv Kanade.

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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