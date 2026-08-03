Samo 20 minuta s predatorom s Tindera uništilo joj je život

Taj kratki susret bio je uvod u višegodišnji pakao prijetnji i zlostavljanja koji joj je uništio mentalno zdravlje. Njena potresna priča bolno je upozorenje o opasnostima koje vrebaju na aplikacijama za upoznavanje.

Crvene zastave i eskalacija terora

Već pri dolasku u njegov stan u Škotskoj upalili su se alarmi. Bio je prazan, bez namještaja, a atmosfera je postala napeta kada je odbila alkohol. Trenutak kad je slučajno prolila piće bio je kap koja je prelila čašu. 'Pogled u njegovim očima bio je lud', prisjeća se Nadia, koja je odmah otišla. Njen odlazak bio je okidač za Harkinsov bijes. Čim je sjela u auto, počeo je teror. Prva poruka glasila je: 'Kako se netko poput tebe usuđuje otići sa spoja sa mnom?' Uslijedile su prijetnje da će joj zapaliti kuću, ubiti je i napasti oca, uz bujicu uvreda na račun njenog izgleda. 'U šest ujutro još uvijek je slao uvrede' rekla je.

Razočaravajući odgovor sustava

Sutradan je sve prijavila policiji, priloživši i snimku poziva gdje Harkins prijeti njenom ocu. Odgovor je bio šokantan: rečeno joj je da se ništa ne može učiniti jer prijetnja nije bila 'izravna' i da se javi 'ako joj nešto napravi'. Nitko nije uzeo izjavu. Da su tada reagirali, vjeruje Nadia, druge žene bile bi pošteđene. Mučna spoznaja stigla je na suđenju, kada je čula da je Harkins silovao drugu ženu samo dva mjeseca nakon njihovog susreta. 'Ta djevojka je mogla biti spašena', zaključila je. Harkins je osuđen tek 2024., a službeni podaci pokazuju da su romantične prijevare u stalnom porastu.

Harkins danas služi 12-godišnju zatvorsku kaznu za zlodjela protiv deset žena. Nadia je uspjela ponovno izgraditi život, no ožiljci su ostali. Njeno iskustvo podsjetnik je da se intuicija i prvi dojam nikada ne smiju zanemariti. 'Sada sam dobro, samouvjerenija sam. Ne bojim se progovoriti i nikada više neću ignorirati crvenu zastavu.'

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