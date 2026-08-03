Počinje! Jedan nogometni savez već je rekao ne Infantinovom reizboru
Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije
Wales je objavio da će povući podršku kandidaturi predsjednika FIFA-e Giannija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine, nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva.
Ambiciozan plan FIFA-e da od privatnih ulagača prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom približno 20-postotnog udjela u novom subjektu zaduženom za upravljanje natjecanjima – uključujući Svjetsko prvenstvo – u petak je obustavljen uslijed snažnog otpora dionika.
Velški nogometni savez postao je tako prva članica FIFA-e koja je povukla svoju podršku Infantinovoj kandidaturi.
U svojoj izjavi, velški je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove "propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju". Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027. godine, za četverogodišnji mandat.