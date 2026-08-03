FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVI POVUKLI POTEZ /

Počinje! Jedan nogometni savez već je rekao ne Infantinovom reizboru

Počinje! Jedan nogometni savez već je rekao ne Infantinovom reizboru
×
Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije

3.8.2026.
11:21
Hina
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Wales je objavio da će povući podršku kandidaturi predsjednika FIFA-e Giannija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine, nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva.

Ambiciozan plan FIFA-e da od privatnih ulagača prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom približno 20-postotnog udjela u novom subjektu zaduženom za upravljanje natjecanjima – uključujući Svjetsko prvenstvo – u petak je obustavljen uslijed snažnog otpora dionika.

Velški nogometni savez postao je tako prva članica FIFA-e koja je povukla svoju podršku Infantinovoj kandidaturi.

U svojoj izjavi, velški je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove "propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju". Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027. godine, za četverogodišnji mandat.

WalesFifaGianni Infantino
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike