Počinje! Jedan nogometni savez već je rekao ne Infantinovom reizboru

Wales je objavio da će povući podršku kandidaturi predsjednika FIFA-e Giannija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine, nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva.

Ambiciozan plan FIFA-e da od privatnih ulagača prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom približno 20-postotnog udjela u novom subjektu zaduženom za upravljanje natjecanjima – uključujući Svjetsko prvenstvo – u petak je obustavljen uslijed snažnog otpora dionika.

Velški nogometni savez postao je tako prva članica FIFA-e koja je povukla svoju podršku Infantinovoj kandidaturi.

U svojoj izjavi, velški je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove "propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju". Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027. godine, za četverogodišnji mandat.