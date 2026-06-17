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Kapetan Švicarske digao uzbunu u svlačionici: 'Moramo se probuditi ili idemo kući'

Kapetan Švicarske digao uzbunu u svlačionici: 'Moramo se probuditi ili idemo kući'
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Foto: Valentin Domgjoni/imago sportfotodienst/Profimedia

Švicarski izbornik Murat Yakin nalazi se pod povećalom javnosti, a kako piše Blick, odnosi unutar svlačionice dodatno su zategnuti nakon izjava kapetana Granita Xhake.

17.6.2026.
17:58
Sportski.net
Valentin Domgjoni/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dok se u Hrvatskoj sva pažnja okreće dvoboju s Engleskom, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine atmosfera je znatno napetija uoči drugog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Nakon što su i Kanada i Katar u skupini B odigrali 1:1, bodovna situacija ostavlja sve momčadi u igri, ali i pod dodatnim pritiskom.

Švicarski izbornik Murat Yakin nalazi se pod povećalom javnosti, a kako piše Blick, odnosi unutar svlačionice dodatno su zategnuti nakon izjava kapetana Granita Xhake. Iskusni veznjak otvoreno je kritizirao pristup momčadi nakon remija protiv Katara, poručivši da prikazana igra ne zadovoljava razinu koja se od reprezentacije očekuje na velikoj sceni.

“Može se mnogo pričati, ali sada moramo djelovati”, poručio je Xhaka, jasno aludirajući na potrebu za konkretnom reakcijom na terenu.

Posebno je naglasio nedostatak discipline i slabiju organizaciju igre, iako nije želio imenovati pojedince na koje se njegova kritika odnosi. Njegove izjave nastavak su nezadovoljstva koje je, prema pisanju švicarskih medija, počelo još nakon pripremnog remija s Australijom.

Tada je Xhaka upozorio da momčad ne smije podcijeniti grupnu fazu niti se oslanjati na reputaciju. “Stvari nisu bile dobre. Možda nas vara osjećaj da ćemo lako proći skupinu, ali ako tako razmišljamo, idemo kući nakon tri utakmice. Moramo se probuditi. Ovo je poziv na buđenje za sve nas”, rekao je tada kapetan Švicarske.

Prema Blicku, dio igrača nije dobro prihvatio njegov istup, što dodatno pojačava pritisak pred nastavak natjecanja i ključne utakmice u skupini.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.BihGranit Xhaka
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