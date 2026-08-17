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PRIPREMITE KIŠOBRANE! /

Vrijeme se naglo mijenja: Stižu pljuskovi, grmljavina i olujni udari vjetra

Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, osobito uz granicu sa Slovenijom

17.8.2026.
6:04
Dora Šimunec
Marko Seper/PIXSELL
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Nakon dugotrajnih vrućina i suše sutra će se preko naših krajeva premještati hladna fronta, što će donijeti kišu i pljuskove u veći dio zemlje, osobito navečer kad je lokalno moguće i nevrijeme.

PONEDJELJAK

Prijepodne u većini predjela djelomice sunčano i suho,, a na jugu pak najviše sunca. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura između 14 i 17 stupnjeva, a na moru toplije, između 23 i 25.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz jače naoblačenje mogući su pljuskovi s grmljavinom. Navečer lokalno mogu biti i izraženiji. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak s olujnim udarima. Najviša temperatura oko 29, 30 stupnjeva.

Promjena vremena na istok zemlje stići će tek navečer te u noći na utorak. I ondje se očekuju kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom te jakim sjeverozapadnim vjetrom. Temperatura većinom između 30 i 33.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali na sjevernom dijelu tek potkraj dana, uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Krajnji jug većinom ostaje suh. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a navečer jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najviša temperatura između 31 i 33 stupnja.

Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, osobito uz granicu sa Slovenijom. Uz jače naoblačenje tijekom poslijepodneva mogući su pljuskovi s grmljavinom, a navečer može biti i grmljavinskog nevremena praćenog olujnim udarima jugozapadnog vjetra. Bit će i manje vruće nego jučer uz temperaturu između 28 i 31.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u utorak na kopnu lokalno je moguć kraći popodnevni pljusak. Sredina tjedna sunčanija, a pred vikend ponovno pljuskovi, ali manje izraženi. Utorak napokon malo svježiji, a od srijede opet toplije uz jugozapadni vjetar.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru su u utorak mjestimice mogući pljuskovi. Ipak, u četvrtak i petak na sjevernom Jadranu bit će češći i izraženiji. Krajnji jug pak većinom suh. Od srijede će puhati umjereno jugo koje pogotovo u petak ponegdje može biti i jako. Noći ostaju uglavnom tople, a dani vrući.

Dakle, današnja promjena vremena bit će kratkotrajna pa ljetnu odjeću još nemojte spremati, ali zato pripremite kišobrane!

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaHladna Fronta
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