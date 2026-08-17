Žarko ove godine neće brati svoje masline. Slomio se pred kamerama: 'Gledao sam kako gori'

Katastrofalan požar u Omišu i okolici je ugašen, ali posljedice tek izlaze na vidjelo. Izgorjeli su domovi, maslinici, pčelinjaci i godine rada.

Vozio ga je godinama, a sada se Ante Alaburić iz Lokve Rogoznice oprašta od svog automobila. Ostao je i bez djela konobe, i svojih maslina. Ne žali se, kaže moglo je i gore ali emocije - ne može suspregnuti.

"Bacim koju riječ u zafrkanciji ali skupi se... To je starina... Proći će to", kaže nam kroz suze gospodin Ante.

Nije jedini koji je ostao bez svega. Crveni križ zato je do subote držao prihvatne centre otvorenima. U nedjelju je situacija, kažu, ipak nešto lakša.

"Prihvatni centar je zatvoren, svi su vraćeni u svoje domove i apartmane, sve što im je potrebno im dostavljamo, pa ni potrebe za donacijama nema", kaže ravnatelj splitskog Crvenog križa Tomislav Gojo.

Da su razmjeri štete veliki, znalo se. Ali koliko su veliki, tek se sada počinje shvaćati.

"Gledao sam kako gori. Nije prvi put", kaže nam kroz suze vlasnik OPG-a u Omišu Žarko Kovačić.

Vatra je progutala pola hektara maslina.

"Ove godine smo trebali brat minimalno dvije tone. Ako na ovih 14 ili 15 maslina što je ostalo još nešto nađemo, ako bude 200 kila, bit će super", kaže gospodin Žarko.

'Sve je izgorjelo. Ovo je tragedija'

Njegova je procjena, a radi u Ministarstvu poljoprivrede, da je stradalo 20-ak OPG-ova, pet hektara i 30-ak tisuća čokota. I nije jedini kojeg su obuzele emocije.

"Sve je izgorjelo. Ovo je tragedija. Nemam riječi, samo suze ovo mogu opravdati", kaže nam kroz plač Ante Kalajžić iz Dubrave.

Izgubio je 150 maslina. Ne zna hoće li ih više ikada vidjeti kako daju plodove. Za oporavak im treba, kaže nam gospodin Ante, tri ili četiri godine i dodaje: "Hoću li ja to doživjeti, tko zna".

Više od 24 zajednice pčela Aleksandra Zelića iz Dubrave nije preživjelo vatru.

"Točno smo osjećali trenutak kad je ovdje krenulo gorjeti. Kad sam pitao suprugu kako se osjeća, rekla mi je prazno. I ja sam se doista osjećao prazno", kaže gospodin Aleksandar.

U pčelinjaku je sa suprugom provodio umirovljeničke dane, a sada, kaže nam, nije ostalo ništa. Čak je i pepeo bura otpuhala.

Kada Vlada donese odluku o pomoći, kreće se u popisivanje štete i naknade, kaže omiški dogradonačelnik.

"Poučeni primjerom od lani, to bi trebalo biti do 80 posto što je veliki postotak. Ali to je veliki proces i s obzirom na ovu godinu, smatram da će sama evidencija trajati sigurno dva mjeseca", objašnjava zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.

Šteta će se zbrajati još mjesecima, a oporavak će trajati godinama, dok iz pepela ponovno ne nikne život kakav su ovi ljudi imali prije požara.

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