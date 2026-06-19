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TEŽAK UDARAC /

Srbijanski mediji nemilosrdni nakon debakla BiH: Pogledajte što su napisali o Zmajevima

Srbijanski mediji nemilosrdni nakon debakla BiH: Pogledajte što su napisali o Zmajevima
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Foto: Tayfun Coskun/AFP/Profimedia

Dodaju kako je Švicarska na svjetskim prvenstvima protiv Srbije i Bosne i Hercegovine ostvarila maksimalan učinak

19.6.2026.
9:18
Sportski.net
Tayfun Coskun/AFP/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva. Švicarska je bila uvjerljiva i slavila rezultatom 4:1, ostavivši Zmajeve u nezavidnoj situaciji uoči posljednjeg kola.

Izabranicima Bosne i Hercegovine sada preostaje dvoboj protiv Katara, u kojem će tražiti pobjedu koja bi im mogla osigurati plasman u nokaut-fazu natjecanja.

Nakon susreta, regionalni mediji nisu štedjeli kritike na račun igre bh. reprezentacije.

Srbijanski Kurir poraz je komentirao naslovom: „Bosanci potpuno potonuli protiv Švicaraca! Bez pogotka u prvom, a čak pet u drugom dijelu.“

Telegraf je otišao korak dalje te objavio tekst pod naslovom: „Potpuni slom Bosne i Hercegovine: Švicarci pregazili Zmajeve i nanijeli im težak udarac.“

U analizi utakmice istaknuli su kako je reprezentacija BiH od samog početka djelovala nesigurno i bez ideje u napadu, dok je obrana pod pritiskom protivnika često griješila. Posebno su naglasili da je momčad susret završila s igračem manje te primila četiri pogotka.

Portal B92 fokusirao se na uspješan niz Švicarske protiv reprezentacija s prostora bivše Jugoslavije.

„Srbija, pa ponovno Srbija, a sada i Bosna i Hercegovina – Švicarci nastavljaju pobjednički niz“, navodi se u naslovu njihova teksta.

Dodaju kako je Švicarska na svjetskim prvenstvima protiv Srbije i Bosne i Hercegovine ostvarila maksimalan učinak, upisavši tri pobjede u isto toliko susreta uz ukupnu gol-razliku 9:4.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina u posljednjem kolu grupne faze igra protiv Katara. Za ostanak u borbi za naslov i prolazak među 16 najboljih potrebna joj je pobjeda.

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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