Muškarac bacio dječaka (3) među krokodile, a onda šok: Pustili ga uz jamčevinu

Dječak (3) teško je ozlijeđen nakon što je završio u nastambi s krokodilima u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u Cambridgeshireu, prenosi Dailymail.

Prema izjavama svjedoka, dijete je s platforme od 4,5 metra navodno bačeno u prostor s krokodilima. Ubrzo nakon incidenta reagirala je Tracey Johnson, supruga vlasnika zoološkog vrta, koja je sišla u nastambu i izvukla dječaka na sigurno.

Dječak je prevezen u bolnicu Addenbrooke u Cambridgeu s teškim ozljedama. Policija je priopćila da je u kritičnom, ali stabilnom stanju. Prema dostupnim informacijama, zadobio je prijelom ruke i zdjelice.

Zbog sumnje na pokušaj ubojstva uhićen je muškarac (30) iz Norfolka, koji je naknadno pušten uz jamčevinu do 18. rujna, nakon što je procijenjeno da trenutačno nije sposoban za ispitivanje. Osumnjičenik i dijete se nisu poznavali.

Najmanje 15 krokodila u nastambi

Chris Newman, direktor Nacionalnog centra za dobrobit gmazova, koji poznaje zoološki vrt i ranije je boravio u toj nastambi, rekao je da je prostor za posjetitelje uređen tako da je slučajan pad u nastambu gotovo nemoguć. Prema njegovim riječima, oko nastambe se nalazi povišena šetnica s više sigurnosnih ograda.

"U takvu nastambu ne možete slučajno pasti. Da bi dijete završilo dolje, moralo je biti bačeno", rekao je Newman.

Dodao je kako pretpostavlja da su ozljede najvjerojatnije posljedica pada s visine od oko 4,5 metra na betonsku površinu, nakon čega se otkotrljao u vodu.

U nastambi se nalazi najmanje 15 krokodila i aligatora, uključujući dva najveća nilska krokodila Romea i Cuddles. Procjenjuje se da su dugi između 2,7 i 3,3 metra, dok Romeo, mužjak, teži i do 220 kilograma.

Još nije poznato je li dječak sve ozljede zadobio pri padu ili ga je napala i neka od životinja. No stručnjak je potvrdio da bi, da je dijete palo pokraj krokodila, životinja vjerojatno ugrizla.

Svjedoci u šoku

Svjedoci i stanovnici iz okolice istaknuli su da su zaposlenici zoološkog vrta reagirali brzo i smireno. Posebno su pohvalili Tracey Johnson, koja je ušla u nastambu i uspjela izvući dječaka prije nego što je situacija postala još opasnija.

Vlasnik zoološkog vrta Andy Johnson poručio je da su njihove misli i molitve uz dječaka i njegovu obitelj. Iz poštovanja prema njima, tropska kuća u kojoj se incident dogodio ostat će zatvorena do daljnjega, dok će ostatak zoološkog vrta ostati otvoren.

Glasnogovornik policije Cambridgeshirea izjavio je: "Policijski službenici pozvani su u zoološki vrt u 13.24 zbog dojave o incidentu u kojem je sudjelovao trogodišnji dječak, a tijekom kojeg je završio u nastambi s krokodilima". Istraga je u tijeku, a policija razgovara s osobama koje su se u trenutku događaja nalazile u zoološkom vrtu.

Iz lokalnog vijeća Huntingdonshirea priopćili su da surađuju s policijom i drugim nadležnim službama te su pozvali javnost da ne nagađa o okolnostima incidenta dok istraga traje. "Naše su misli uz dječaka i njegovu obitelj u ovom iznimno teškom trenutku", stoji u priopćenju.