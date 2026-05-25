Supružnici ubijeni u turističkom raju: Njihova tijela su bacili u rijeku s krokodilima

Turisti Ernst Marais (71) i njegova supruga Dina (73) bili su u posjeti Nacionalnom parku Kruger na sjeveroistoku Južne Afrike kada su, vjeruje se, naletjeli na krivolovce koji su ih ubili i tijela bacili u rijeku punu krokodila.

Umirovljeni par je izboden na smrt, a njihova tijela su pronašli turisti koji su promatrali krdo slonova kako prelaze rijeku na vidikovcu, prenosi Mirror.

Supružnici su boravili u blizini vrata rezervata divljači Nacionalnog parka Kruger, izuzetno popularnog turističkog mjesta koji privlače domaće, ali i međunarodne posjetitelje.

Njihovi bližnji zabrinuli su se nakon što se nisu vratili u svoj smještaj prošle srijede. U četvrtak ujutro započeta je potraga.

Istraga dvostrukog ubojstva

Vjeruje se da su im ruke bile vezane iza leđa te da su više puta izbodeni. Zatim su odvučeni do rijeke Limpopo, koja nosi nadimak Rijeka krokodila.

Nakon pronalaska njihovih posmrtnih ostataka, pozvani su čuvari divljači i policija južnoafričkog nacionalnog parka.

Sumnja se da su možda neočekivano naletjeli na bandu krivolovaca koja ih je ubila kako bi spriječili da dižu uzbunu.

"Nadali smo se da su sletjeli s ceste ili da im se pokvarilo vozilo nakon velikih poplava, no onda smo dobili poziv da su pronađena dva tijela", kazao je izvor iz Nacionalnog parka.

Rendžeri su tijela izvukli na obalu i dočekali policiju.

"Oboje su izbodeni u očito vrlo brutalnom napadu. Zatim su bačeni u rijeku, a njihov terenac je ukraden", dodao je izvor.

Policija istražuje dva ubojstva i otmicu. Za sada nitko nije uhićen.