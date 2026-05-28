Budimir otkrio plan za pobjedu u ključnoj utakmici: 'Bilo bi dobro to što prije napraviti'

Hrvatska U17 nogometna reprezentacija protiv Estonije, domaćina turnira, igra drugu utakmicu na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026). Utakmica protiv Estonije igra se u četvrtak s početkom u 18.00, a izabranici Marijana Budimira, nakon što su poraženi u prvom kolu od Belgije, sada love prvu pobjedu koja im otvara vrata plasmanu u polufinale UEFA U-17 2026 Eura.

"Apsolvirali smo utakmicu s Belgijom, napravili analizu, vidjeli što je bilo dobro, što lošije i što moramo popraviti. Okrećemo se utakmici protiv Estonije koja je domaćin prvenstva i kao takva se uvijek želi dokazati. Na utakmici protiv Španjolske bodrilo ih je pet tisuća domaćih gledatelja i u tom kontekstu Estonci će se sigurno željeti dodatno dokazati, ali mislim da ćemo u toj utakmici mi biti dominantni i da će puno ovisiti o nama. Kad popravimo neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bismo mi trebali biti ti koji će se radovati. Radili smo na realizaciji koja nije bila dobra na razini, na ovakvom prvenstvu svaka individualna pogreška bude kažnjena, a za pobjedu u svakoj utakmici moraš imati dobru realizaciju", prenosi službena stranica HNS-a izjavu izbornika Budimira.

"Estonci će se protiv nas uglavnom braniti, zato bi bilo dobro što prije ih otvoriti. Španjolska ih je otvorila dvama pogocima koje je primila nakon udaraca s dvadeset pet metara. S druge strane, moramo uzeti u obzir da se utakmica igra devedeset minuta, trebamo imati strpljenja ako i ne krene sve najbolje od početka. Ozračje poslije poraza od Belgije? Ponovit ću ono što sam rekao neposredno poslije utakmice, nemam što zamjeriti dečkima, izuzev nekih individualnih pogrešaka. Odigrali smo dobru utakmicu protiv jake Belgije, dominirali, jedino je štekala realizacija. Ovo nam je dobra škola da ponekad treba igrati na rezultat", zaključio je Budimir.

Okršaj s Estoncima najavio je i Nik Škafar Žužić, hrvatska uzdanica na krilnoj poziciji:

"Idemo samo na pobjedu! Protiv Belgije smo, na žalost, izgubili, ali pokazali smo karakter i kvalitetu, dokazali da možemo igrati sa svakim. Bili smo bolji, kreirali prilike, ali nismo bili konkretni. Lopta, jednostavno, nije htjela ući u gol. Trebamo biti bolji protiv Estonije, dobro se pripremiti pobijediti. Svjesni smo da na Euru nema lakih protivnika, usmjereni smo isključivo na naše kvalitete i našu igru. Poslije poraza od Belgije bili smo tužni, ali shvatili smo da smo bili dobri. Ne smije nas sad taj poraz poremetiti, trebamo se što bolje vratiti i pobijediti utakmicu".

