Stručnjak o fenomenu Formule 1: 'Imao je malo sreće, a ima tu još dosta pitanja'

Kimi Antonelli nastavlja rušiti rekorde. Talijan je postao najmlađi vozač na 'pole-positionu', pa je ušao i u društvo Damona Hilla i Mike Häkkinena kao jedan od samo tri vozača koji su povezali svoje tri prve pobjede.

Stoga se mnogi pitaju da li će Antonelli nastaviti tom putanjom i srušiti još jedan rekord - onaj za najmlađeg prvaka u povijesti. Za to smo kontaktirali Antu Vetmu, F1 stručnjaka i komentatora, da nam prokomentira streloviti uspon i sjajne vožnje mladog Antonellija.

Streloviti uspon

"Antonelli je mlad dečko koji je u svojoj juniorskoj karijeri često preskakao razvojne stepenice zbog izuzetnog talenta koji je rano prepoznat. Rano je stigao u Formulu 1 i počeo se kaliti, ali je to sa sobom donijelo i određene poteškoće. Prošle godine George Russell nije imao previše problema uvjerljivo ga pobijediti u istom bolidu i sve je nagovještavalo da će i ove sezone priča ići u istom smjeru," započeo je naš sugovornik pa nastavio.

"Ipak, vjerujem da je ovaj rani stadij sezone puno prezelen da bismo davali nekakvu bombastičnu prognozu. Niti je Russell zaboravio voziti, niti je Antonelli riješio sve svoje probleme od prošle godine. I dalje sam stava da će se ta situacija preokrenuti u korist Britanca," ističe Vetma.

"No, u prošla tri GP vikenda Antonelli je najprije imao malo sreće, pa je Russell imao malo tehničkih problema i nesreće, tako da su ti detalji prevagnuli u njihovoj borbi u očigledno dominantnom bolidu. Sad kad Mercedes više ne izgleda dominantno - ovo su prvi jasni znakovi da bi se Russell trebao zabrinuti jer Antonelli slaže respektabilan niz. Miami nam je donio sprint kvalifikacije, sprint utrku, glavne kvalifikacije i glavnu utrku - a u sve četiri nabrojane sesije Antonelli je bio uvjerljiviji vozač Mercedesa. Ako se nešto slično ponovi na stazi u Kanadi za tri tjedna - rekao bih da će to biti alarm u Russellovom kampu," komentirao je naš sugovornik.

O Mercedesovoj dominaciji

Naš sugovornik je komentirao i dominaciju Mercedesa na početku sezone:

"Mercedes je silovito započeo 2026. godinu, ali im je ova petotjedna pauza prouzrokovana zbog rata na Bliskom Istoku prouzročila dvojake probleme. Najprije, onemogućila im je da svoju prednost kapitaliziraju na još dvije staze. Da se sezona nastavila po prvotnom planu - Bahrein i Saudijska Arabija bi gotovo sigurno bile pogodne za novu berbu velikih bodova pa bi Mercedesov dvojac dodatno pobjegao konkurenciji... I druga stvar - petotjedna pauza pružila je svim drugim ekipama, a u prvom redu McLarenu, Ferrariju i Red Bullu, da proanaliziraju svu silu podataka koje su prikupili kroz prve tri utrke i požure razvojni proces nadogradnje bolida," kaže Vetma, koji komentira kako smo "u Miamiju svjedočili da je McLaren izgledao barem jednako brz kao Mercedes te da se Red Bull vratio nadomak vrha, barem u rukama Maxa Verstappena."

"Možemo ići toliko daleko da kažemo da je ovu utrku trebao osvojiti McLaren, ali ih je skupo koštalo duže zaustavljanje tijekom promjene guma, uopće loš tajming ulaska na promjenu guma, ali i pasivnost Landa Norrisa oko borbe za poziciju s Antonellijem," govori nam stručni komentator RTL-a.

O Antonellijevoj budućnosti

Naš je sugovornik također komentirao zašto smatra da je pompa oko Antonellija prevelika te na što talijanski vozač treba pripaziti.

"Kimija Antonellija često se sada uspoređuje s velikanima poput Valentina Rossija ili Ayrtona Senne. Međutim, usprkos ovom lijepom nizu kojeg je napravio - prošla sezona nas uči da je to mladi dečko ispred kojeg je puno situacija koje će doživjeti po prvi put..."

"Kako će se nositi s lošim startovima koji sad postaju skoro pa pravilo? Kako će se ponijeti ako u završnicu prvenstva uđe poravnatih bodova s timskim kolegom? Pod takvim pritiskom pucali su i puno stariji kolege. Kako će podnijeti pritisak domaćih europskih utrka gdje je prošle godine znao kiksati? Ima li kapaciteta voziti za 'limitiranje štete' u situacijama kad bude izazovno da preforsira bolid i počne griješiti? Hoće li razvoj bolida kroz sezonu ići na ruku njegovim vozačkim karakteristikama ili će možda ići u smjeru timskog kolege?..."

"Sve su to pitanja na koja je nužno saznati odgovor da bismo shvatili od kakvog je materijala građen Kimi Antonelli, ali odgovore na ta pitanja dobivat ćemo tek kroz narednih nekoliko mjeseci," zaključio je Vetma.

