Severina se oglasila nakon dobivenog skrbništva nad sinom: 'Hvala, ali nije gotovo'

Glazbenica Severina na svom je Instagram profilu objavila dirljivu poruku i fotografije koje slave kraj dugogodišnje i medijski izrazito praćene pravne bitke za skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Objavom koja spaja dvije fotografije: jednu iz prošlosti, na kojoj u naručju drži malenog nasmijanog dječaka, i drugu, noviju, na kojoj pozira uz svog sada 14-godišnjeg sina Aleksandra, Severina je simbolično sažela protok vremena i težinu svoje borbe. U emotivnoj objavi zahvalila je svima na podršci, ali i snažno naglasila kako njezina borba za pravedniji sustav nije gotova pretvorivši tako osobnu pobjedu u glasan poziv na akciju i podršku drugim roditeljima u sličnim situacijama.

"Neizmjerno hvala svima koji me obasipate ovih dana podrškom... Ustvari, moj sin je već neko vrijeme doma, a sada je to i potvrđeno formalno ovom sudskom odlukom", napisala je glazbenica potvrdivši vijest koju je medijima otkrila i njezina odvjetnica Jasminka Biloš, kojoj se Severina u objavi posebno zahvalila na podršci tijekom proteklih godina.

Veći dio svoje objave posvetila je onima koji se i dalje suočavaju sa sličnim izazovima.

"S druge strane, borba nije gotova… Ni moja, ali ni mnogih majki", istaknula je ponudivši potresan i konkretan primjer dviju djevojčica koje već osam godina ne smiju napustiti Zagreb dok se njihova majka bori protiv, kako ga je nazvala, "surovog i hladnog sustava, kojem bi djeca trebala biti na prvom mjestu, a ne moćni roditelji".

Podsjetimo, nakon iscrpljujuće 12-godišnje pravne drame, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj će sin živjeti s majkom, dok će otac, srpski poduzetnik Milan Popović, imati regulirane susrete.

Ovaj slučaj, koji je započeo još 2013, prošao je kroz nevjerojatan niz preokreta. Od prve presude 2014. godine koja je skrbništvo dodijelila Severini, preko šokantne odluke iz 2019. da dijete živi s ocem, pa do zajedničkog skrbništva 2021. i novog obrata Vrhovnog suda početkom 2024., koji je slučaj vratio na početak.