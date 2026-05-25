Severinin sin odsad će živjeti s njom: Objavljeni detalji nove nepravomoćne presude

Općinski građanski sud u Zagrebu od ovog mjeseca je donio presudu prema kojoj će sin Severine Vučković živjeti s njom uz redovito održavanje odnosa s ocem Milanom Popovićem, doznaje iz pravosudnih krugova Jutarnji list, kojem je informaciju potvrdila Severinina odvjetnica Jasminka Biloš. Odvjetnica nije željela iznositi pojedinosti niti informaciju kako je sud naložio da otac mora plaćati alimentaciju.

Presuda nije pravomoćna, što znači da se Popović na nju može žaliti županijskom sudu, ali važno je da je sud donio i privremnu mjeru da će dijete stanovati s majkom i održavati osobne odnose s ocem.

Severina se već 12 godina bori za skrbništvo nad sinom koji je navršio 14 godina. Proces traje od 2013. godine pa bi se, navodi medij, moglo otvoriti pitanje krše li institucije prava djeteta.

Dijete je bilo s majkom, a Popović je pokrenuo postupak za skrbništvo. Prvu presudu Općinski građanski sud u Zagrebu donio je 2014. i po njoj roditelji dijele skrbništvo. Dijete živi sa majkom, a otac dobiva pravo redovitih susreta sa sinom i obvezu plaćanja alimentacije.

Brojni sporovi i žalbe

U razdoblju od 2015.-2018. nastavili su se brojni sporovi i žalbe koje je uglavnom pokretao Popović koji je i 2018. pokrenuo novi postupak za skrbništvo u kojem traži da dijete živi s njim. U sklopu tog postupka, 2019. donesena je presuda i privremena mjera da dijete treba živjeti s ocem.

Na to je Severina 2020. uložila žalbu i nastavila pravnu borbu da bi 2021. Županijski sud u Splitu preinačio odluku zagrebačkog Općinskog građanskog suda i dodijelio roditeljima ravnopravno zajedničko skrbništvo određujući da dijete 14 dana živi s majkom i 14 dana s ocem. Na tu odluku žalila su se oba roditelja te je pokrenut novi postupak za skrbništvo pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, koji se objedinjuje u jedan postupak.

U siječnju 2024., tjednik Nacional objavio je da je Vrhovni sud RH još u srpnju 2023. ukinuo odluku Županijskog suda u Splitu zbog ‘proceduralne pogreške‘. Novopokrenuti postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu stavlja se u mirovanje, a u veljači 2024. Županijski sud u Splitu ponovno donosi presudu kojom vraća model zajedničkog i ravnopravnog skrbništva, prema kojem dijete treba provoditi polovicu vremena kod svakog roditelja.

Nastavlja se novi postupak za skrbništvo pred zagrebačkim Općinskim građanskim sudom pokrenut nakon splitske presude i ovog mjeseca je donijeta presuda i privremena mjera po kojoj dječak živi s majkom. Vrhovni sud je prošle godine odbacio prijedlog dopuštanje revizije Milanu Popoviću za ponovljenu presudu splitskog Županijskog suda.