U krugu najbližih prijatelja i članova obitelji: Pogledajte kako je Severina proslavila rođendan

Hrvatska glazbena diva Severina proslavila je svoj 54. rođendan, a djelić intimne atmosfere podijelila je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu. U nizu od dvadeset fotografija, glazbenica je otkrila kako je provela svoj dan okružena obitelji i najbližim prijateljima u slavlju koje je, kako je sama napisala, započelo još proteklog vikenda.

Objava prikazuje seriju fotografija s opuštene proslave koja se, sudeći po prizorima, odvijala u ležernom ambijentu.

Na fotografijama se vidi Severina okružena prijateljima i članovima obitelji, kako uživaju za stolom, nazdravljaju i smiju se. Popularna Splićanka je podijelila i trenutak rezanja torte koja je nosila dirljivu poruku "SRETAN ROĐENDAN, NAŠA", što pokazuje tako topao i prisan odnos koji njeguje sa svojim bližnjima.

"Rođendani se slave veselo i lako kad imam s kim, kad znam kako... Moji prijatelji i obitelj 'Severinovo' slave još od subote", napisala je u opisu objave.

Među uzvanicima su bili njezin 14-godišnji sin Aleksandar te nećakinja Mia Popović, ali i bliski prijatelji i suradnici poput dizajnerice Matije Vuice.

Upravo taj neformalan naziv za proslavu, "Severinovo", dodatno je naglasio osobni pečat cijelog događaja. Fotografije odišu spontanošću, od zajedničkih zagrljaja i veselih razgovora do detalja poput buketa bijelih kala i simpatičnog trenutka u kojem jedna gošća nosi narančastu plinsku bocu.

