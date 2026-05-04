Antonelli u Miamiju ušao u povijest, ali i dalje ga muči jedna stvar

Sjajni Kimi Antonelli nastavlja rušiti sve rekorde. Pobjedom u Miamiju postao je prvi vozač u povijesti Formule 1 koji je uzastopno pobijedio u prve tri utrke krenuvši s prve tri pole pozicije.

Također vodi u prvenstvu sa 100 bodova nakon što je u Miamiju osvojio 28 bodova. "Kimi, to je bilo stvarno impresivno“, rekao je šef momčadi Toto Wolff preko radija. "Vrlo impresivno, od početka do kraja." Bitno je naglasiti kako sam Talijan ne podliježe pritisku, iako Italija nije imala prvaka još od Alberta Ascarija 1953.

"Svjestan sam što se događa, ali ne pokušavam se previše fokusirati na to niti brinuti", rekao je 19-godišnji Antonelli na konferenciji za novinare u četvrtak, upitan osjeća li teret. "Na kraju, sezona je još jako duga, puno je utrka ostalo. Znam da sa svoje strane samo moram nastaviti podizati ljestvicu. Imam iznimno jakog momčadskog kolegu, Georgea (Russella), koji je vrlo brz i kompletan. A konkurencija će se sve više približavati,“ prenosi Antonellijeve riječi The Athletic.

Iako nastavlja rušiti rekorde, devetnaestogodišnji Talijan ima i jednu veliku "manu". Naime, Antonelli je ove sezone imao problema sa startovima, često gubeći više pozicija odjednom. Ni nedjelja nije bila iznimka.

"Iskreno, nije bilo tako loše“, rekao je uz osmijeh, pogledavši gore dok je brojao. "Mislim da sam izgubio dvije pozicije. U sprintu sam izgubio šest, tako da je malo bolje, ali i dalje nije prihvatljivo. Posebno u ovakvom vikendu, kada su razlike puno manje, to može u potpunosti promijeniti utrku.“

Antonelli je emocije pokazao odmah nakon prolaska kroz cilj, jasno izražavajući oduševljenje. Preskočio je ogradu u parc ferméu kako bi proslavio s članovima Mercedesa, a zatim zagrlio roditelje i sestru. Kada je skinuo kacigu i potkapu, prišlo mu je više vozača — uključujući Verstappena, Franca Colapinta i vozače Cadillaca — kako bi mu čestitali.

Riječ je o velikom uspjehu za nekoga tko je tek u drugoj sezoni Formule 1. Verstappen je u svojoj drugoj sezoni pobijedio samo jednom, Leclerc dvaput, a jedini vozači koji su prve tri pobjede ostvarili uzastopno su Damon Hill, Mika Häkkinen i Antonelli, piše The Athletic.

Sve to dolazi u sezoni u kojoj se očekivalo da će njegov momčadski kolega Russell biti favorit za naslov. Nakon ovog vikenda između njih je razlika od 20 bodova, a Antonelli nije očekivao da će se naći u ovoj poziciji, iako je sezona još rana.

POGLEDAJTE VIDEO: Utrka puna neizvjesnosti do zadnjeg metra: Blažičko i Novak o spektaklu Formule 1