Pogledajte najzanimljivije trenutke glavne utrke u Miamiju!

Utrka za Veliku nagradu Miamija po hrvatskom je vremenu započela u 19:00 sati, dok je uvodna emisija Formula 1 na RTL-u krenula sat ranije, u 18:00. Cijeli program bio je dostupan na glavnom kanalu RTL-a te putem platforme Voyo. Novi termin i uvjeti utrke unijeli su dodatnu dozu neizvjesnosti, a vozači su se prvi put u natjecateljskim okolnostima suočili s novom generacijom bolida na mokroj i izrazito zahtjevnoj stazi.

Sama utrka u Miamiju ispostavila se kao jedna od najkaotičnijih i najdramatičnijih u sezoni, obilježena brojnim incidentima, promjenama poretka, vremenskim prijetnjama te borbama za svaku poziciju do samog finiša. Već od starta vidjeli smo nestabilne uvjete, izlijetanja i intervencije sigurnosnog automobila, što je u potpunosti otvorilo utrku.

Kaos je uslijedio već u prvom krugu kada su u incident bili uključeni Charles Leclerc, Max Verstappen i Kimi Antonelli. Verstappen je pogriješio pri kočenju i izletio sa staze, izgubivši pritom velik broj pozicija, dok je Leclerc preuzeo vodstvo. Ipak, ritam utrke ubrzo se počeo mijenjati kroz niz pretjecanja i strateških odluka.

Antonelli je postupno pronašao svoj tempo i već u ranoj fazi pokazao iznimnu brzinu te kontrolu bolida. Uslijedile su intenzivne borbe s Leclercom i Norrisom, pri čemu su se vodeće pozicije više puta mijenjale. McLaren i Mercedes vodili su izravni dvoboj na vrhu, dok je Ferrari tražio stabilnost u promjenjivim uvjetima.

U sredini poretka Verstappen je započeo snažan povratak, sustižući i prestižući bolide jednog po jednog, uključujući Haas, Williams i ostale vozače iz sredine grida. Njegov tempo bio je među najbržima na stazi unatoč starijim gumama i početnim problemima. U borbe za vrh uključili su se i George Russell te Lewis Hamilton, posebno u drugom dijelu utrke.

Ključni trenutak dogodio se kada je počela prijetiti kiša, što je u potpunosti poremetilo strategije momčadi. Jedan dio vozača odlazio je rano u boks, dok su drugi ostajali na stazi, što je dovelo do velikih razlika u tempu i poretku. Usto su najavljene i moguće istrage pojedinih izlazaka iz boksa.

U završnici se borba za pobjedu svela na nekoliko vozača. Antonelli je zadržavao vodeću poziciju pod pritiskom McLarena, dok su Piastri i Leclerc vodili izravnu borbu za postolje. Leclerc je pritom imao kontakt sa zidom, ali je uspio nastaviti utrku i zadržati četvrto mjesto unatoč oštećenju bolida.

U posljednjem krugu utrka je dobila konačan rasplet. Antonelli je sačuvao mirnoću i prošao ciljem kao pobjednik, donoseći Mercedesu veliki trijumf. McLaren je zauzeo drugo i treće mjesto, potvrdivši konkurentnost tijekom cijele utrke, dok je Russell u završnici uspio preteći Leclerca.

Verstappen je u samoj završnici dodatno napredovao u borbama u sredini poretka, potvrdivši snažan povratak nakon ranih problema. Na kraju, Miami je ostao zapamćen kao jedna od najkaotičnijih utrka sezone, s velikim brojem pretjecanja, incidenata i strateških preokreta te kao dan kada je Kimi Antonelli upisao svoju prvu veliku pobjedu u Formuli 1.

Najzanimljivije trenutke Miami Grand Prixa pogledajte OVDJE.