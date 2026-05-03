Messi sjeo u Antonellijev bolid: Ono što je uslijedilo prepričavat će se generacijama

Lionel Messi bio je u fokusu na Velikoj nagradi Miamija u nedjelju. Po mnogima najveći nogometaš ikad posjetio je garažu Mercedesa i sjeo u bolid Kimija Antonellija. Messi je odvojio vrijeme i za susret sa sunarodnjakom i mladom F1 nadom, Francom Colapintom. Iako su se pozdravili i na stazi, njihov glavni susret dogodio se nekoliko dana ranije u trening-kampu Inter Miamija, daleko od očiju javnosti. Colapinto je kasnije otkrio koliko mu je taj trenutak značio.

"Bio je to vrlo poseban trenutak, nešto o čemu sam sanjao cijeli život. Ako pitate bilo kojeg Argentinca koga želi upoznati, reći će vam da je to Leo. Ja sam dobio tu priliku", rekao je vozač Alpinea, dodavši kako su njih trojica, zajedno s Messijevim suigračem Rodrigom de Paulom, vodili opušten i osoban razgovor, bez kamera i marketinga. Argentinski ESPN prenosi njegovu izjavu i Messijev posjet Colapintu.

Trijumf mladića kojeg je upoznao

Ono što je uslijedilo nakon Messijevog posjeta garaži Mercedesa, gdje je sjedio u bolidu Kimija Antonellija, pretvorilo je ovaj dan u filmsku priču. Kimi Antonelli, 19-godišnji mladić čiji je bolid Messi isprobao i "blagoslovio ga", s pole positiona je krenuo u kaotičnu utrku koja je za uvertiru imala jako i olujno nevrijeme. Iako je na samom startu izgubio vodstvo od Francuza u bolidu Ferrarija Charlesa Leclerca, a Max Verstappen se izvrtio u pozadini, Antonelli je pokazao nevjerojatnu zrelost.

Nakon perioda sigurnosnog automobila zbog nekoliko incidenata na stazi, mladi Talijan je vratio vodstvo i u napetoj završnici uspio zadržati Landa Norrisa iza sebe te senzacionalno pobijediti na Velikoj nagradi Miamija. Bila je to njegova treća pobjeda zaredom, čime se devetnaestogodišnjak prometnuo u legitimnog kandidata za naslov svjetskog prvaka. Messijev posjet tako je dobio novu dimenziju – ne samo da je bio gost na utrci, već je nekoliko sati prije starta sjedio u bolidu konačnog pobjednika.

Za Messija je ovaj glamurozni izlet predstavljao dobrodošao odmor od nogometnih obaveza. Njegov Inter Miami noć prije je u gradskom derbiju protiv Orlanda doživio bolan 4-3 poraz, i to nakon što je vodio s tri gola prednosti. Kapetan momčadi sada će se okrenuti povratku na pobjedničke staze u MLS-u, kao i pripremama za ljeto puno obaveza s argentinskom reprezentacijom na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Posjet Formuli 1 bio je savršen podsjetnik da se svjetovi vrhunskog sporta često isprepliću na najneočekivanije načine. Jedan takav trenutak dogodio se u Miamiju, gdje je najveća nogometna zvijezda današnjice postala sretan talisman za budućeg prvaka Formule 1, stvarajući uspomene koje će se još dugo prepričavati.

