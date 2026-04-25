Messi se vraća u Barcelonu?! Ovo je plan koji je zabezeknuo navijače

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo navodno planiraju veliki životni zaokret koji je već privukao ogromnu pažnju javnosti.

Prema dostupnim informacijama, par razmatra trajni povratak u Barcelonu oko 2028. godine, što je razveselilo navijače koji Messija i dalje vide kao ikonu kluba FC Barcelone.

Iako je njegova karijera odavno krenula drugim putem, veza s Katalonijom očito nije nestala, a povratak bi imao i snažan emotivni naboj.

U međuvremenu, u Castelldefelsu, blizu Barcelone, već se radi na uređenju obiteljskog imanja. Riječ je o velikoj parceli od oko 8.000 kvadrata koja se dijeli na tri dijela, navodno namijenjena njihovoj djeci.

Takvi planovi jasno pokazuju da obitelj dugoročno vidi svoju budućnost upravo u tom području, daleko od puke simbolike i nostalgije.

Navijači već nagađaju hoće li Messi po povratku imati ikakvu ulogu u klubu ili će se fokusirati na privatne projekte, dok Antonela aktivno sudjeluje u organizaciji obiteljskih investicija.

Ako se sve ostvari, njegov povratak u Barcelonu mogao bi postati jedna od najemotivnijih nogometnih priča posljednjih desetljeća.

