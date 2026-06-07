Hoće li pasti megasporazum o graničnim prijelazima? Sve zapinje na jednom mostu

VLADA NEUGODNO IZNENAĐENA /

Hrvatska i Bosna i Hercegovina sutra bi u Sarajevu trebale potpisati novi sporazum o graničnim prijelazima. Iz Vlade ga najavljuju kao megasporazum. Pet graničnih prijelaza dobit će status najviše razine, 19 će prijeći iz niže u višu kategoriju, a planira se i gradnja te uređenje novih. Cilj je smanjenje gužvi na granici s BiH.

No, uoči potpisivanja, u fokus ponovno dolazi novi most Gradiška. Iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH upozorili su da bi sam sporazum mogao dovesti u pitanje rad privremeno otvorenog prijelaza na tom mostu.

Ana Mlinarić je u Sarajevu gdje sutra stiže i premijer Andrej Plenković. Hoće li potpisivanje sporazuma značiti zatvaranje tek otvorenog privremenog prijelaza?

Odgovor na to pitanje - neće, taKo mi kažu s hrvatske i bosanskohercegovačke strane. Ovo je još jedna komplicirana pravno-politička priča u BiH: ono što je bio problem za direktora uprave za neizravno oporezivanje, činjenica da se u ovom sporazumu ne spominje da je granični prijelaz samo privremen i tu je nastao strah da će se napraviti nešto protuzakonito.

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