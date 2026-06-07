Pucnjava u Sarajevu! Troje ranjenih u bolnici, u teškom su stanju

U naselju Vraca u Sarajevu dogodila se pucnjava u kojoj su ranjene tri osobe, javlja Klix.ba.

"U 18.15 sati, Policijskoj upravi Novo Sarajevo prijavljena je upotreba vatrenog oružja na lokaciji spomen-parka Vraca. U KCUS-u su na liječničkoj obradi dva muškarca", navelo je Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.

Treća ozlijeđena osoba javila se u bolnicu u Istočno Sarajevo.

"U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za liječničku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu s istim događajem", navedeno je iz sarajevske policije.

Policijski službenici su na terenu, obaviješten je i tužitelj Kantonalnog Tužiteljstva Kantona Sarajevo. Osim policijskih službenika iz MUP-a Kantona Sarajevo, na terenu su i policajci MUP-a Republike Srpske i FUP-a.

Neslužbeno se doznaje da je na Vracama došlo do međusobnog obračuna, a motiv pucnjave još nije poznat. Klix.ba doznaje da su ozlijeđene osobe u teškom stanju.