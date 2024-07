Dan poslije strašne tragedije koja se dogodila u daruvarskom staračkom domu, grad je obavijen tugom. Crna zastava označava mjesto događaja, a građani i članovi obitelji stradalih ostavljaju cvijeće i pale svijeće.

Neozlijeđeni štićenici doma premješteni su u Veteranski centar, dok su ozlijeđeni zbrinuti u bolnici. Podsjetimo, smrtno je stradalo pet štićenica doma i jedan zaposlenik. Za srijedu je najavljen dan žalosti.

Ni lokalna policija, ali ni ministar Davor Božinović nemaju saznanja da je u masovnom ubojstvu korišten ilegalni pištolj. Ipak, sve provjerava unutarnja kontrola.

"Prema svemu ono što je meni jučer prezentirano od policijskih službenika, Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske i Policijske postaje daruvarske je to da je policija postupala u skladu sa zakonom", rekao je Božinović.

A oglasio se i predsjednik Zoran Milanović.

"Čovjek je bio ilegalno naoružan i to je dosta ljudi tamo znalo. Trebalo mu je uzeti to oružje. To pokazuje koliko je bitna, ne samo regulacija, nego provedba Zakona o kontroli naoružanja i koliko se naš prividni mir može poremetiti u treptaju oka. Čovjek čije ime u ovome trenutku nije ni vrijedno spominjanja, trebao je biti spriječen i osujećen. Znalo se da je imao ilegalno oružje, kvragu", napomenuo je Milanović.

