Umro je jedan od osnivača Novih fosila: 'Napustio nas je naš dragi Marinko'

Marinko Colnago, basist i jedan od osnivača legendarnih Novih fosila, umro je u 83. godini nakon kratke i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na službenoj Facebook stranici benda Novi fosili, uz dirljivu poruku koja je potresla mnoge obožavatelje.

"Dragi naši, s velikom tugom javljamo da nas je napustio naš dobri duh Fosila, naš dragi Marinko. Nedostajat će nam beskrajno. Marinko, zauvijek si u našim srcima", napisali su u objavi.

Tko je bio Marinko Colnago?

Marinko Colnago je rođen 1942. godine u Zagrebu. Njegovi roditelji su bili umjetnici, majka Zora, Ruskinja iz Petrograda, bila je balerina i koreografkinja, a otac, Ferante Colnago, Talijan iz Splita, bio je nogometaš Hajduka i jugoslavenski reprezentativac. Obitelj je nakon rata živjela u Zadru, a nakon razvoda roditelja, Marinko se s majkom preselio u Varaždin. Talent za glazbu naslijedio je od svog djeda, Aleksandra Gerasimova, koji je bio violinist, a kasnije snimatelj, fotograf i redatelj. Sa 15 godina je osnovao svoj prvi bend i glazba je postala njegov životni poziv.

Marinko i bubnjar Slobodan Momčilović Moka, članovi nekadašnjeg benda Kennedy Boys osnovali su vlastiti sastav, a zanimljivo je to da se ideja rodila u zagrebačkoj slastičarnici Junferica.

Colnago je bio posljednji član koji je svirao u bendu od njegovih samih početaka 1969. godine. Glazba Novih fosila ostavila je dubok trag na glazbenoj sceni u regiji. Mnoge njihove pjesme i danas se puštaju na radijskim postajama.

"Nama dvojici je bilo 27, 28 godina, našem saksofonistu 38, i zafrkavali smo se da smo za osnivanje benda stari kao fosili. S druge strane šanka nas je prisluškivao Arsen Dedić, koji nam je dobacio: 'Pa nazovite se onda Novi fosili. Tako da nam je ime, zapravo, dao Arsen", ispričao je jednom prilikom Colnago u intervjuu za Gloriju.

Prvu postavu benda činili su samo muškarci, no do promjene je došlo 1976. godine kada im se pridružila pjevačica Đurđica Miličević (kasnije Barlović), a zatim i Rajko Dujmić, klavijaturist i skladatelj te gitarist Vladimir Kočiš Zec. Uz pjesme poput "Diridonda" iz 1977. godine, koju je napisao Zdenko Runjić, i "Sanjaj me" Rajka Dujmića, Novim fosilima je rasla popularnost. Njihovi albumi prodavali su se u dijamantnim nakladama, a bend je stekao ogroman broj obožavatelja, postavši tako jedan od najpopularnijih sastava diljem regije. Često su ih uspoređivali s globalnim fenomenom kao što je švedska grupa ABBA.

