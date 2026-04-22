Kontroverzna lista podijelila javnost: Messi i Ronaldo proglašeni 'najlijenijima' na svijetu

Najnovije istraživanje CIES-a izazvalo je burne reakcije u nogometnoj javnosti. Objavljena je lista igrača koji, prema podacima, u prosjeku pretrče najmanje kilometara u odnosu na svoje suigrače,no iza brojki krije se puno složenija priča.

Na vrhu se našao Lionel Messi, danas član Intera iz Miamija, a društvo mu prave neka od najvećih imena modernog nogometa poput Cristiana Ronalda i Kyliana Mbappea. Upravo zbog takvih imena lista je odmah dobila etiketu kontroverzne.

Prema CIES-u, deset igrača koji u prosjeku najmanje trče u odnosu na svoje suigrače su:

1. Lionel Messi (Inter Miami)

2. Artem Dzyuba (Akron Tolyatti)

= Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

3.Sebastián Villa (Independiente)

4. Mirlind Daku (Rubin Kazan)

= Kylian Mbappé (Real Madrid)

= Jhon Córdoba (Krasnodar)

5. Moussa Dembélé (Al Ettifaq)

6. Victor Osimhen (Galatasaray)

= Moise Kean (Fiorentina)

Zanimljivo, među igračima iz liga petice nalaze se samo Mbappé i Kean, što dodatno daje specifičnu dimenziju ovoj statistici.

Važno je naglasiti – ova lista ne znači nužno da su igrači “lijeni”. Riječ je o usporedbi njihove pretrčane udaljenosti u odnosu na ostatak momčadi, što uvelike ovisi o ulozi na terenu.

Napadači poput Messija ili Ronalda često štede energiju za ključne trenutke utakmice, završnicu akcija, asistencije ili golove. Kod iskusnijih igrača važnu ulogu igra i dob, dok treneri često taktički prilagođavaju sustav kako bi njihovi najbolji pojedinci ostali svježi u odlučujućim trenucima.

Ova statistika zapravo otvara zanimljivo pitanje: koliko je u današnjem nogometu važnija efikasnost od same količine trčanja? Igrači koji odlučuju utakmice često imaju drugačije zadatke, manje trče, ali više utječu na ishod.

Upravo zato mnogi analitičari upozoravaju da ovakvi podaci mogu biti pogrešno interpretirani. Primjeri iz prošlosti pokazuju da su neki od najradnijih igrača izgledali “neaktivno” kroz brojke, dok su drugi s velikom kilometražom imali manji konkretan učinak.

Zaključno, iako lista CIES Football Observatory donosi zanimljiv uvid u stil igre pojedinaca, ona više govori o njihovoj ulozi i taktici nego o stvarnoj “lijenosti”

