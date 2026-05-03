Upečatljive i samouvjerene: Brineta u crvenom i plavuša u ružićastom zasjale na špici

Subota u Varaždinu, u sklopu produženog vikenda, donijela je nešto mirniji tempo, ali jednako ugodnu i vedru atmosferu u središtu grada.

Toplo i sunčano svibanjsko vrijeme izmamilo je brojne Varaždince i turiste na Korzo i okolne trgove, koji su ponovno postali živo gradsko središte.

Grad je bio pun raznolikih prizora, od biciklista koji su svoje ljubimce vozili u košarama, preko šetača sa psima, do onih koji su iskoristili priliku za laganu šetnju i uživanje u proljetnom ugođaju. Na špici su se posebno istaknule i modne kombinacije, pažnju je privukla dama u upečatljivoj crvenoj kombinaciji, kao i djevojka u nježnoj baby roza proljetnoj haljini, koje su dodatno naglasile šarolik i razigran duh grada.

Poseban šarm dali su i prizori koji spajaju tradiciju i uličnu umjetnost. Varaždinski purgari i dame u krinolinama podsjetili su na bogatu povijest grada, dok su "živi kipovi" privlačili pažnju prolaznika i objektive fotoaparata.

