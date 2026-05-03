Kakav šou! Ovo je Formula 1 na način kakav hrvatska scena još nije vidjela

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović komentiraju Veliku nagradu Miamija

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
3.5.2026.
17:05
Dobrodošli u spektakl koji se ne gleda, nego čita, osjeća i proživljava u realnom vremenu. Pred vama je tekstualni LIVE Velike nagrade Miamija na Net.hr-u, gdje entuzijasti i stručnjaci o Formuli 1 Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović ne prate utrku. Oni ju pretvaraju u show.

Za Paolu Markek, Marka Špoljara i Ivana Peovića ovo je četvrti tekstualni LIVE kojeg rade na portalu Net.hr. Prvo su tekstualno komentirali u realnom vremenu Veliku nagradu Australije, pa nakon toga Veliku nagradu Kine i onda Veliku nagradu Japana. Sad je na redu Velika nagrada Miamija. 

S Miami International Autodromea, privremene ulične staze koja se poput zmije proteže oko Hard Rock stadiona, donosimo svaku sekundu akcije.

Na 5,41 kilometar dugoj stazi s 19 zavoja, tri DRS zone i brzinama koje prelaze 320 km/h, vozači balansiraju na rubu između savršenstva i kaosa. Poseban izazov donosi tehnički kompleks zavoja 14-16, gdje promjene visine i ritma često odlučuju pobjednika – ili uzrokuju dramu.

A drame ovdje neće nedostajati...

Markek, Špoljar i Peović vode vas kroz svaki pretjecaj, svaku strategiju, svaki trzaj volana i svaku iskru emocije. Stručnost, humor i energija. Sve u jednom feedu koji se čita brže nego što bolidi prolaze startno-ciljnom ravninom.

Ovo nije samo praćenje utrke. Ovo je LIVE koji ima karakter. Ovo je Formula 1 na način kakav hrvatska scena još nije vidjela. Vežite se, polijećemo! 

"Grmljavinu vam spremamo", poručio je Marko Špoljar uoči Velike nagrade Miamija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Špoljar o Ferrariju: 'Čini mi se da po prvi put shvaćaju to'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
