Aleksandra Prijović greškom zamijenila prtljagu u zračnoj luci: 'Žurili smo, događa se'

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) koju sluša i velik broj Hrvata, danas je neplanirano čak dva puta posjetila beogradsku zraćnu luku Nikola Tesla. Prvi put nakon slijetanja iz Švedske, gdje je imala nastup, a drugi put kada je shvatila da je zabunom uzela tuđi putni kofer, piše Blic.

Na aerodromu je pojasnila kako je došlo do nesporazuma. Ispričala je da je kofer bio zaključan, zbog čega je postalo jasno da nije njezin. Dodala je kako se u njemu ionako nalazila samo odjeća s nastupa te da pokloni za djecu nisu bili unutra jer ih je nosio njezin suprug Filip Živojinović.

Nakon razgovora sa službenicima aerodroma vratila je pogrešno preuzetu prtljagu, dok je njezina u međuvremenu pronađena.

"Događa se. Nisam ja uzela pogrešan kofer, nego netko drugi. Žurili smo.", kratko je poručila medijima i otišla kući.

Podsjetimo, Prijović je u braku sa svojim suprugom već deset godina, a par ima dvoje djece: šestogodišnjeg sina Aleksandra i kćer Ariju koja je napunila osam mjeseci.