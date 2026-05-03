Teška prometna nesreća kod Vrbovca: Poginuo motociklist

UŽAS U SLAVONIJI /
Jedna osoba poginula, druga helikopterom hitno prevezena u osječku bolnicu
Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja
U teškoj prometnoj nesreći koja se večeras oko 21.35 sati dogodila na državnoj cesti D10 kod čvora Korak, nedaleko od Vrbovca, smrtno je stradao motociklist.
U sudaru su, prema prvim informacijama, sudjelovali osobni automobil i motocikl.
Promet je obustavljen u smjeru Križevaca, a policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
POGLEDAJTE VIDEO: Nakon užasnog sudara teško ozlijeđene žene u KBC-u Rijeka: Evo što kažu o njihovom stanju