Teška prometna nesreća kod Vrbovca: Poginuo motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se večeras oko 21.35 sati dogodila na državnoj cesti D10 kod čvora Korak, nedaleko od Vrbovca, smrtno je stradao motociklist.

U sudaru su, prema prvim informacijama, sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Promet je obustavljen u smjeru Križevaca, a policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

