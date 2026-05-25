Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila svoju najdražu osobinu kod Petra

Anastasia Kaleb, 22-godišnjakinja iz Zadra i pobjednica popularnog RTL-ovog showa 'Gospodina Savršenog', otvoreno je pisala o detaljima svoje veze s Gospodinom Savršenim Petrom Rašićem (29).

Na svom Instagram profilu Anastasia je odgovarala na pitanja znatiželjnih pratitelja koji su htjeli znati kako im je u vezi nakon snimanja poznatog showa.

Podršku imaju, a kako i sama piše, uskoro će biti sedam mjeseci njihove sretne veze.

Na pitanje koja je njezina omiljena osobina kod Petra, odgovorila je: "Njegova brižnost i način na koji voli. Jednostavnost, muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe."

Foto: Instagram

Otkrila je i da im je u vezi prelijepo. "Živimo zajedno, super funkcioniramo i baš sam sretna što ga imam. Nekako uz sve što smo prošli još više cijenim to što danas imamo."

Romansa je započela pred kamerama, a nastavila se nakon snimanja, tako da Anastasia rado dijeli zajedničke trenutke i ništa ne skriva.

Podsjetimo, upoznali su se u petoj sezoni RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni'. Prvotno je bila u timu Karla Godeca, ali ipak njeno srce je osvojio Petar Rašić.