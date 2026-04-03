Aleksandra Prijović ne štedi na svojem stylingu: Samo jedna kombinacija doseže vrtoglavi iznos

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) još je jednom potvrdila svoj istančan modni ukus, ali i sklonost luksuznim komadima bez kompromisa.

Na jednoj privatnoj proslavi pojavila se u kombinaciji čija se ukupna vrijednost procjenjuje na impresivnih 50.000 eura. Svaki detalj outfita bio je pažljivo osmišljen, a dominirali su komadi prestižnih svjetskih modnih kuća, prenosi Kurir.

Nosila je elegantnu crnu haljinu brenda Victoria Beckham vrijednu 920 eura, uz crni sako modne kuće Bottega Veneta od 2.570 eura. Posebno se istaknula luksuzna torba ukrašena kristalima iz ponude Chanel, čija cijena doseže 8.900 eura, kao i crne štikle istog brenda vrijedne 1.830 eura.

Ipak, najveću pažnju privukao je upečatljiv komad nakita – narukvica kuće Cartier, čija se vrijednost procjenjuje na čak 43.700 eura, čime je dodatno podignuta ukupna cijena ovog glamuroznog izdanja.

Ovakav luksuzni styling izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama – dok jedni hvale njezinu eleganciju i stil, drugi se pitaju kako je moguće nositi toliko vrijednih komada u jednoj kombinaciji.