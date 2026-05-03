Hoće li VN Miamija biti otkazana? Evo što kaže stručnjak: 'Ovo je najizgledniji scenarij'

U ovim trenucima u Miamiju je nevrijeme, a to znači da četiri sata prije početka starta Velike nagrade Miamija, pomaknutog starta za tri sata ranije, sa 22.00 na 19.00 po hrvatskom vremenu ili sa 16.00 na 13.00 po lokalnom, floridskom, situacija oko utrke je neizvjesna.

Hoće li Velika nagrada Miamija biti otkazana, odgođena, kakva se pravila primjenjuju u ovakvim situacijama i koji su sve scenariji? Na ta i ostala pitanja za portal Net.hr odgovara stručnjak za Formulu 1 Ivan Peović. Inače, ključni faktor u odluci su i strogi lokalni zakoni u Floridi...

Emisija Formula 1 na RTL-u počinje u 18.00, a Velika nagrada Miamija u 19.00 na RTL-u i Voyo.

Naime, na snazi je takozvano "pravilo 30 minuta", koje nalaže trenutni prekid svih događanja na otvorenom čim se čuje grmljavina ili uoči munja.

Događaj se ne smije nastaviti sve dok ne prođe 30 minuta od posljednje grmljavine ili munje, a sat se resetira sa svakom novom pojavom. Takav scenarij tijekom utrke mogao bi dovesti do višesatnih prekida i potencijalnog otkazivanja.

"Hoće li Velika nagrada Miamija biti otkazana? Ne znam, iskreno. To su velika pitanja što se tiče otkazivanja utrke. Jer, otkazati i treću utrku zaredom bio bi jako velik i udarac zalogaj za FIA-iju, ali ne samo za glavnu organizaciju Formule 1 nego i zbog fanova i zbog televizijskih prava. Za sad prognoze kažu da će u 13.00 po američkom vremenu, što je kod nas u 19.00, šanse za kišu biti oko 60%. Očekujemo neako smirivanje vremena prije samog početka, ali naravno orginalan start koji je po američkom vremenu trebao biti u 16.00, tui je 99% sigurnost kiše. Mislim da će se Velika nagrada Miamija održati, ali i mislim da bi se mogla utrka odužiti. Mogli bi opet vidjeti Kanadu 2011. ili Spa 2024. Imamo tu situacija gdje bi to moglo trajati jako jako dugo", objašnjava nam Ivan Peović i zaključuje:

"Vrijeme koje je trenutno u Miamiju izgleda ružno. Naravno, nije jednostavno, ali mislim da će ta pravila i što se tiče gašenja baterija i svega, to će biti na snazi, ali utrka se, moje mišljenje, neće otkazivati. Mislim i to da ćemo gledati drugačiju i čudnu utrku, ali mislim da će se utrka održati. Naravno, može se to ne obistiniti, mogući su preokreti, sve je moguće pa čak i odgoda utrke, što bi mi bilo vjerojatno da je zapravo odrade za dan ili dva".

