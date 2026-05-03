Hoće li Velika nagrada Miamija biti otkazana?

Praćenje vremenske prognoze nikada nije bilo ovako napeto kao danas. Nakon pet tjedana trebala bi se vratiti Formula 1, ali kako stvari stoje, Velika nagrada Miamija pod velikim je upitnikom.

Na Floridi je trenutačno jako nevrijeme i, ako se ono nastavi, utrka bi mogla biti pomaknuta prema prvotnom terminu ili čak otkazana. Zakoni savezne države Floride nalažu da se sportski događaji prekinu na 30 minuta ako se unutar 13 kilometara od mjesta održavanja čuje grmljavina, a u ovom slučaju to se već dogodilo.

Utrka bi, prema hrvatskom vremenu, trebala početi u 19.00, a emisija Formula 1 na RTL-u u 18.00. Naravno, oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i Voyo.

the current situation in the paddock 😳 raining, lightning and thunders...



(video from 4 minutes ago)



🎥: simoyesman pic.twitter.com/mv7MmtTYLc — clara (@leclercsletters) May 3, 2026

