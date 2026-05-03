Svi su zabrinuti radi utrke: Evo što se događa u slučaju nevremena

Kao što smo već pisali, FIA se zajedno s lokalnim vlastima odlučila za pomicanje termina F1 utrke Velike nagrade Miamija.

Do te je odluke došlo zbog najave nevremena, kao i zakona savezne države Floride koji nalaže prekid sportskih događaja ako se u krugu od 13 kilometara pojavi grmljavina. Tako je start utrke pomaknut s 22 sata na 19 sati, no što ako nevrijeme ipak “urani”?

Prekid utrke

Prognoza američke Nacionalne meteorološke službe za Miami Gardens predviđa 90 % šanse za kišu, moguće količine od 12 do 19 mm oborina te sve veće šanse za grmljavinsko nevrijeme kako dan odmiče.

"Blizina munja (od 13 kilometara automatski zaustavlja sve aktivnosti. Organizatori tada prazne tribine i evakuiraju stazu. Razlog nije samo sigurnost publike, nego i pravna odgovornost u slučaju nesreće. Prema američkom zakonu o sigurnosti na radu, poslodavci moraju osigurati radno mjesto bez opasnosti koje mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt," piše Miami Herald.

"U praksi se primjenjuje pravilo da se s aktivnostima čeka 30 minuta od posljednjeg udara munje u okolici prije povratka publike i nastavka natjecanja. Ako se to ponavlja, utrka se može znatno vremenski skratiti ili dovesti u vremenski pritisak, pa čak i prekinuti."

Nepredvidivo floridsko vrijeme

Prošle godine kiša je stigla pola sata prije planiranog starta F1 sprint utrke u subotu, a Formula 1 se vozila po mokroj stazi uz uobičajeni sigurnosni automobil, iako s 28 minuta kašnjenja. Dok je karavana pratila sigurnosni automobil prije starta, McLarenov Oscar Piastri rekao je da je zavoj 10 “rijeka” i da nikada nije imao lošiju vidljivost u bolidu.

Sljedećeg dana, stalna kiša dovela je do otkazivanja F1 Academy utrke, a prvih 20 krugova Velike nagrade Miamija voženo je iza sigurnosnog automobila. Kako je rekao Piastri, pobjednik utrke 2025.: “Ako u Miamiju pada kiša, onda to stvarno i misli ozbiljno.”

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega novom pobjedom stigao do nevjerojatnog rekorda