Drama uoči Velike nagrade Miamija, spojilo se nebo i zemlja: Pogledajte kijamet

Svijet Formule 1 s nestrpljenjem iščekuje Veliku nagradu Miamija, no umjesto uobičajene nervoze pred start, glavna tema razgovora postala je borba s prirodom. Zbog najave snažnog grmljavinskog nevremena i obilne kiše, organizatori su bili primorani donijeti drastičnu odluku i pomaknuti početak utrke za čak tri sata ranije.

Utrka po hrvatskom vremenu počinje u 19.00, a emisija Formula 1 na RTL-u u 18.00. Naravno, oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i Voyo. Ovaj potez ne samo da mijenja planove timova i navijača, već unosi i ogroman element neizvjesnosti, jer će se vozači po prvi put u natjecateljskim uvjetima suočiti s novom, kontroverznom generacijom bolida na mokroj stazi.

Startni poredak je doživio i jednu promjenu nakon kvalifikacija. Isack Hadjar iz Red Bulla diskvalificiran je zbog tehničke nepravilnosti na bolidu te će utrku započeti sa začelja.

Startni poredak Velike nagrade Miamija 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Lando Norris (McLaren) 5. George Russell (Mercedes) 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 7. Oscar Piastri (McLaren) 8. Franco Colapinto (Alpine) 9. Pierre Gasly (Alpine) 10. Nico Hulkenberg (Audi) 11. Liam Lawson (Racing Bulls) 12. Oliver Bearman (Haas) 13. Carlos Sainz (Williams) 14. Esteban Ocon (Haas) 15. Alexander Albon (Williams) 16. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 17. Fernando Alonso (Aston Martin) 18. Lance Stroll (Aston Martin) 19. Valtteri Bottas (Cadillac) 20. Sergio Perez (Cadillac) 21. Gabriel Bortoleto (Audi) 22. Isack Hadjar (Red Bull)

14.44 - U Miamiju se sprema veliko nevrijeme. Snimka s X mreže pokazuje grmljavinu i kaos, a to znači da bi Velika nagrada Miamija mogla iti otkazana.

Utrka koja je prvotno trebala započeti u 16 sati po lokalnom vremenu (22 sata po hrvatskom vremenu) sada će krenuti u 13 sati (19 sati po hrvatskom vremenu). S pole pozicije startat će vodeći u prvenstvu, mlai vozač Mercedesa Kimi Antonelli, no u ovakvim uvjetima startna pozicija mogla bi se pokazati manje važnom od puke sreće i sposobnosti preživljavanja na stazi.

Zajednička odluka za spas utrke

Odluka o promjeni rasporeda donesena je u subotu navečer nakon sastanka čelnika FIA-e, Formule 1 (FOM) i lokalnih promotora. U zajedničkoj izjavi pojasnili su kako je potez povučen kako bi se osigurao što veći vremenski prozor za dovršetak utrke u najboljim mogućim uvjetima te kako bi se prioritet dala sigurnost svih sudionika.

"Odluka je donesena kako bi se osiguralo najmanje moguće ometanje utrke i kako bi se osigurao maksimalni mogući prozor za dovršetak Velike nagrade u najboljim uvjetima, te kako bi se dala prednost sigurnosti vozača, navijača, timova i osoblja", stoji u službenom priopćenju.

Ključni faktor u odluci su i strogi lokalni zakoni u Floridi. Naime, na snazi je takozvano "pravilo 30 minuta", koje nalaže trenutni prekid svih događanja na otvorenom čim se čuje grmljavina ili uoči munja. Događaj se ne smije nastaviti sve dok ne prođe 30 minuta od posljednje grmljavine ili munje, a sat se resetira sa svakom novom pojavom. Takav scenarij tijekom utrke mogao bi dovesti do višesatnih prekida i potencijalnog otkazivanja.

Nepoznanica za vozače: Prvi put s novim bolidima na kiši

Ono što ovu situaciju čini posebno dramatičnom jest činjenica da se vozači Formule 1 još nisu natjecali s novom generacijom bolida za 2026. godinu u kišnim uvjetima. Ovi bolidi, koji su već u suhim uvjetima opisani kao izuzetno zahtjevni za vožnju zbog specifične isporuke snage i kompleksne aerodinamike, na mokroj stazi predstavljat će potpunu nepoznanicu.

Iskustva s rijetkih testiranja nisu ohrabrujuća. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen, koji slovi za jednog od najboljih vozača u kišnim uvjetima, opisao je svoje iskustvo s testiranja u Barceloni vrlo kratko: "Prilično sklisko. Pravi je izazov za kontrolirati. Neće biti lako."

Sličnog je mišljenja i Lewis Hamilton, koji je vožnju u Barceloni nazvao "prilično užasnom". "Nije bio zabavan dan, bilo je vrlo sklisko. Imate 350 kilovata snage iz baterije koje treba prenijeti na podlogu, a u mokrom to obično nije tako loše. Prije, kad smo imali gume koje bolje prianjaju, bilo je malo lakše", prisjetio se vozač Ferrarija.

Vozač s pole pozicije, Kimi Antonelli, također očekuje izazovnu utrku. "Bit će definitivno zeznuto, jer mnogi vozači nisu vozili ovaj bolid po mokrom... a prema povratnim informacijama koje čujem, nije ga najlakše voziti u takvim uvjetima. Prvi put voziti bolid na kiši baš u utrci vjerojatno nije najzabavnija prilika, ali pokušat ćemo biti spremni na sve", izjavio je vozač Mercedesa.

Dok većina vozača izražava oprez, neki se, poput Pierrea Gaslyja iz Alpinea, nadaju kaosu. "Osobno se nadam da će staza biti potpuno potopljena i da će biti puno kiše. Volim takve uvjete, pa ćemo vidjeti", rekao je Francuz.

Antonelli starta prvi, Verstappen drugi

Kvalifikacije su donijele treću uzastopnu pole poziciju za Kimija Antonellija, čime je potvrdio sjajnu formu Mercedesa. Max Verstappen izborio se za drugo mjesto i start iz prvog reda, dok će iz drugog reda krenuti Charles Leclerc u Ferrariju i pobjednik sprint utrke Lando Norris u McLarenu.

Što je novo ove godine

Na stazi je jedna nova dvočlana F1 momčad više, američki Cadillac, kao i jedna utrka više, uključujući i prvu utrku Formule 2 u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog rata u Iranu, travanjske F2 utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji premještene su na svibanj, te će se voziti u Miamiju i Montrealu, što su ujedno i prve F2 utrke u Sjevernoj Americi, javlja Miami Herald.

Ovogodišnju postavu vozača u F2 čini i Kalifornijac Colton Herta, bivši IndyCar vozač, koji se priprema za potencijalni prelazak u Formulu 1 s Cadillacom.

Izvan staze, održava se službeni Fan Fest Velike nagrade Miamija u parku Lummus na Miami Beachu (1130 Ocean Dr.), za koji je dovoljno preuzeti besplatne ulaznice. Uz utrke modela automobila, simulatore vožnje i boksova, DJ-e, povremena pojavljivanja vozača, raznovrstan merch te ponudu hrane i pića, posjetitelji mogu pratiti događanja na stazi putem velikih ekrana s prijenosom uživo.

Od prošlog puta...

U prvoj sezoni prema novim pravilima, Mercedes se vratio dominaciji kakvu je imao u eri Lewisa Hamiltona. Kimi Antonelli pobijedio je u posljednje dvije utrke, nakon što je njegov momčadski kolega George Russell slavio na otvaranju sezone.

Ferrari, s Charlesom Leclercom i Hamiltonom, trenutno drži treće i četvrto mjesto u poretku vozača. Prošlogodišnji konstruktorski prvak McLaren nalazi se na petom i šestom mjestu, s aktualnim svjetskim prvakom iz 2025. Landom Norrisom i Oscarom Piastrijem.

Max Verstappen iz Red Bulla, koji je osvojio četiri uzastopna naslova od 2021. do 2024., ove sezone zasad ima šesto i osmo mjesto, uz jedno odustajanje.

Sve je spremno za utrku koja bi mogla postati klasik. Kombinacija nepredvidivog vremena, neistraženih bolida na mokroj stazi i staze koja ne oprašta pogreške jamči spektakl u kojem će, više nego ikad, do izražaja doći vještina, hrabrost i prilagodljivost vozača. Miami bi mogao donijeti potpuni preokret i ispisati neke nove stranice u povijesti Formule 1.

