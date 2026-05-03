Shakira 'zapalila' Copacabanu! Na besplatan koncert stiglo čak 2 milijuna ljudi

Kolumbijska glazbena zvijezda Shakira (49) u subotu navečer održala je besplatan koncert na poznatoj plaži Copacabana u Riju de Janeiru, okupivši prema procjenama oko dva milijuna ljudi. Jedna od najpoznatijih svjetskih plaža pretvorila se u golemi plesni podij, piše The Independent.

Koncert je bio dio njezine svjetske turneje Las Mujeres Ya No Lloran (“Žene više ne plaču”), nazvane prema hvaljenom albumu iz 2024. godine. Nastup je počeo nešto iza 23 sata, uz glasne ovacije publike, dok su dronovi na nebu ispisivali poruke ljubavi Brazilu.

Tijekom večeri izvela je neke od svojih najvećih hitova poput "Hips Don’t Lie", "La Tortura" i "La Bicicleta", a koncert je zaključila pjesmom "BZRP Music Sessions 53/66."

Prema gradskim vlastima, događaju je prisustvovalo oko dva milijuna ljudi, čime je Shakira potvrdila iznimnu popularnost u Brazilu, gdje ima snažnu bazu obožavatelja još od 1990-ih. Posjetitelji su na plažu počeli pristizati još toga jutra kako bi zauzeli što bolja mjesta. Ulični prodavači nudili su hranu, piće i razne potrepštine, a među publikom su bili i brojni turisti.

Prema procjenama gradske uprave, Shakirin koncert mogao bi donijeti oko 155 milijuna američkih dolara kroz turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.

Besplatni koncerti dio su strategije grada da potakne gospodarstvo nakon karnevalske i novogodišnje sezone te prije lipanjskih proslava svetog Ivana. Spektakularni nastup nastavio je niz velikih besplatnih koncerata na Copacabani, nakon Madonne 2024. godine i Lady Gage prošle godine, koje su također privukle ogroman broj posjetitelja.