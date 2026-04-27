SMRT UOČI SPEKTAKLA /

Tragedija na pripremama za Shakirin koncert: Radnik poginuo dok je postavljao pozornicu

Foto: Profimedia

Tijekom postavljanja Shakirinog koncerta u Copacabani u Rio de Janeiru, konstrukcija je prignječila radnika

27.4.2026.
11:16
Hot.hr
Profimedia
Tijekom pripreme za Shakirin (49) koncert na slavnoj Copacabana Beach u Rio de Janeiru, došlo je do tragične nesreće u kojoj je radnik izgubio život. Tijekom postavljanja pozornice prignječila ga je konstrukcija, piše The News

Prema informacijama vatrogasne službe, muškarac je zadobio teške ozljede nogu nakon kvara sustava za podizanje. Iako su ga hitne službe uspjele izvući ispod konstrukcije i prevesti u bolnicu, ondje je nažalost preminuo.

'Prisutni su odmah priskočili u pomoć'

Organizator koncerta potvrdio je smrt tehničara, navodeći kako je preminuo nakon zaprimanja u bolnicu.

"Ljudi su počeli trčati, a kada su se okrenuli, vidjeli su srušenu konstrukciju i čovjeka zarobljenog ispod nje. Prisutni su odmah priskočili u pomoć kako bi ga izvukli, no unatoč brzoj reakciji, radnik nije preživio", ispričao je očevidac Antônio Marcos Ferreira dos Santos.

Besplatan koncert na Copacabani 

Shakira će u subotu održati veliki besplatni koncert na plaži Copacabana Beach u Rio de Janeiro, događaj koji već sada privlači golem interes publike iz Brazila i cijelog svijeta. Ekipe već tjednima rade na postavljanju pozornice na toj poznatoj plaži.

Shakirin nastup u Brazilu dolazi nakon njezine svjetske turneje Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, što u prijevodu znači „Žene više ne plaču“. Turneja je započela prošle godine i proglašena je najuspješnijom ženskom turnejom 2025. godine prema zaradi i prodaji ulaznica.

Album istog naziva objavljen je godinu ranije, a veliku pozornost izazvale su pjesme koje je javnost povezivala s njezinim prekidom s bivšim nogometašem Gerard Piqué (39). 

Shakira
