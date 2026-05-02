Norrisu startna pozicija u prvoj utrci nakon stanke

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris (McLaren) ostvario je najbolje vrijeme (1:27.869 minuta) u kvalifikacijama za subotnju sprint-utrku na Velikoj nagradi Miamija.

Norris je bio jedini koji je uspio odvoziti krug za manje od 1:28 minuta, a najviše mu se približio vodeći u ukupnom redoslijedu nakon tri utrke, mladi Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), koji je bio sporiji za 222 tisućinke.

"Odlično, savršen rezultat i lijepa nagrada za momčad. Imamo puno nadogradnji na bolidu i lijepo je ponovno osjetiti grip. Momci i djevojke su uložili jako puno rada u ovo, a lijepo je da su nagrađeni... Uvijek sam volio Miami, na stazi i izvan nje. Naravno, ovo je tek početak vikenda i još je puno do kraja, ali lijepo je započeti ovako. Znali smo da je ova staza uvijek bila dobra prema nama, a nadali smo se dobrom iskoraku s onim što smo donijeli ovdje i dogodio se. Dobro je da su se naše procjene pokazale točnima i momčad je to zaslužila. Osjećao sam se ugodno od prvog kruga," rekao je Norris nakon pobjede kako prenosi GP1.

U drugom redu bit će Australac Oscar Piastri (McLaren) i Monegažanin Charles Leclerc (Ferrari), dok su se za treći startni red izborili Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) i Britanac George Russell (Mercedes).

Subotnji start sprint-utrke je u 18 sati, a od 22 sata vozači će se boriti za startne pozicije na nedjeljnoj glavnoj utrci, koja će također započeti u 22 sata.

Velika nagrada Miamija dolazi nakon prisilne jednomjesečne stanke u Svjetskom prvenstvu Formule 1, uzrokovane ratom na Bliskom istoku, zbog kojeg su morale biti otkazane dvije utrke, Velika nagrada Bahreina i Velika nagrada Saudijske Arabije.

