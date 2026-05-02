PAO ZA PET MJESTA /

Albon zbog velike greške dobio kaznu uoči Velike nagrade Miamija

Albon zbog velike greške dobio kaznu uoči Velike nagrade Miamija
Foto: JLN Photography/Shutterstock Editorial/Profimedia

S obzirom na Albonovu kaznu, tri vozača (Lawson, Ocon i Perez) pomaknuta su za jedno mjesto unaprijed

2.5.2026.
13:57
Sportski.net
JLN Photography/Shutterstock Editorial/Profimedia
U kvalifikacijskom sprintu održanom s petka na subotu slavio je Lando Norris, dok je Williamsov vozač Alex Albon zauzeo 14. mjesto. Iako se očekivalo da će to biti njegova startna pozicija za Veliku nagradu Miamija, to ipak neće biti slučaj.

Naime, tajlandski vozač kažnjen je i degradiran za pet mjesta, s 14. na 19., zbog pogreške tijekom kvalifikacijske utrke.

Suci su utvrdili da je Williamsov vozač prekoračio granice staze u zavoju broj 6, i to u svom najbržem krugu u SQ1. Budući da se zbog toga nije trebao naći u drugoj rundi, poništili su mu rezultate i iz te runde.

“Tijekom SQ1 bolid s brojem 23 jasno je prešao granice staze u šestom zavoju, međutim to nije prijavljeno sucima sve do početka SQ2. Kad su suci informirani o tome da je bolid br. 23 napustio stazu i da bi njegov krug potencijalno trebao biti poništen, taj bolid je već bio na stazi u SQ2. Bila je to neobična situacija, a suci su odlučili riješiti pitanje primjenom članka 11.7.1.a i poništiti vrijeme spornog kruga u SQ1. Bolid br. 23 nije trebao proći u SQ2, tako da su mu poništena i sva vremena krugova u SQ2,” izjavili su suci, piše GP1.

S obzirom na Albonovu kaznu, tri vozača (Lawson, Ocon i Perez) pomaknuta su za jedno mjesto unaprijed.

Alexander Albon F1 Vijesti
