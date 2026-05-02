MENTALITET POBJEDNIKA /

Preminuo bivši vozač Formule 1 čija je ustrajnost oduševila svijet

Preminuo bivši vozač Formule 1 čija je ustrajnost oduševila svijet
Foto: Profimedia

Također je osvojio više svjetskih prvenstava u parabiciklizmu i postao snažan zagovornik sportaša s invaliditetom

2.5.2026.
12:10
Hina
Bivši vozač Formule 1 Talijan Alex Zanardi, koji je izgubio obje noge u trkaćoj nesreći i osvojio zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama, preminuo je u dobi od 59 godina, priopćila je njegova obitelj u subotu.

Zanardi, iz Bologne, debitirao je u F1 1991. godine, utrkivao se do 1994. i ponovno 1999., a njegov najbolji rezultat bilo je šesto mjesto na Velikoj nagradi Brazila 1993. Kasnije je postigao uspjeh u CART seriji u Sjedinjenim Državama, osvojivši uzastopna prvenstva 1997. i 1998. godine.

Njegov život dramatično se promijenio u rujnu 2001. kada je doživio sudar pri velikoj brzini tijekom CART utrke u Njemačkoj, što je dovelo do amputacije obje noge.

Zanardi je odbio prekinuti svoju sportsku karijeru i umjesto toga se okrenuo para-biciklizmu, postavši jedan od najuspješnijih talijanskih paraolimpijskih sportaša. Osvojio je četiri zlatne i dvije srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Riju 2016.

Zanardi je također osvojio više svjetskih prvenstava u parabiciklizmu i postao snažan zagovornik sportaša s invaliditetom. Njegov život je doživio još jedan udarac 2020. godine kada je teško ozlijeđen nakon što ga je udario kamion dok se natjecao u humanitarnoj parabiciklističkoj štafeti u Toskani. Zadobio je teške ozljede glave i proveo je godine na liječenju.

Alex ZanardiF1 VijestiParaolimpijac
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
