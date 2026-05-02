Piše se povijest: Svašta se događa u Formuli 2 u Miamiju, ovo nisu istine

Indijski vozač Kush Maini osigurao je svoj drugi pole position u karijeri Formule 2, i prvi osvojen na stazi, u dramatičnim kvalifikacijama za Veliku nagradu Miamija. U premijernom nastupu prvenstva u Sjevernoj Americi, vozač ART Grand Prixa nadmašio je Rafaela Câmaru za samo 33 tisućinke sekunde, dok je dramatičan kvar na motoru trećeplasiranog Martiniusa Stenshornea prijevremeno okončao borbu za startne pozicije.

Formula 2 ispisuje povijest. Po prvi put ova razvojna serija, najbliža stepenica prema Formuli 1, stiže u Sjevernu Ameriku. Velika nagrada Miamija 2026 održava se od 1. do 3. svibnja kao druga stanica sezone, nakon otkazivanja utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Za većinu mladih vozača ovo će biti prvi susret s Miami International Autodromeom, što cijeli vikend čini dodatno neizvjesnim. Program uključuje kvalifikacije u petak, sprint utrku u subotu te glavnu, Feature utrku u nedjelju koja nosi najveći broj bodova. U ukupnom poretku trenutno vodi Nikola Tsolov zahvaljujući pobjedi u Melbourneu, a Miami će pokazati može li zadržati vrh.

Pod žarkim suncem Floride, 22 vozača Formule 2 ispisala su povijest izlaskom na stazu Miami International Autodrome, koja po prvi put ugošćuje drugu najjaču trkaću seriju na svijetu. S obzirom na to da nitko nije imao prethodnog iskustva na ovoj stazi, kvalifikacije su bile potpuno nepredvidive i predstavljale su, kako je Maini kasnije izjavio, "sjajnu priliku za izjednačavanje snaga".

Napeta borba u tisućinkama sekunde

Tridesetominutna sesija od samog je početka ponudila uzbuđenje. Vozač Invicta Racinga, Rafael Câmara, prvi je postavio ozbiljno mjerilo s vremenom 1:40.411, pozicioniravši se ispred dvojca iz Rodin Motorsporta, Alexa Dunnea i Martiniusa Stenshornea. Nakon prvih brzih krugova i tradicionalnog odlaska u boks po novi set supersoft guma, prava akcija tek je trebala uslijediti.

Staza je postajala sve brža, a s nešto više od deset minuta do kraja, vozači su krenuli u finalne pokušaje. Vremena na vrhu poretka mijenjala su se iz sekunde u sekundu. Prvo je vodeći u prvenstvu, Nikola Tsolov, preuzeo vrh, da bi ga ubrzo nadmašili Gabriele Minì, a potom i iznenađujuće brzi Nico Varrone.

Tada je na scenu stupio Kush Maini. Iskusni Indijac, član Alpineove akademije, odvezao je briljantan krug i prvi probio granicu od 1:40, postavivši vrijeme od 1:39.888.

Činilo se da je to nedostižno, no Câmara je u svom posljednjem pokušaju došao nevjerojatno blizu, zaostavši samo 0.033 sekunde. Stenshorne je potvrdio sjajnu formu Rodina osvajanjem trećeg mjesta, sa samo 50 tisućinki zaostatka za Mainijem. Koliko je borba bila izjednačena, najbolje govori podatak da je prvih dvadeset vozača bilo unutar samo osam desetinki sekunde.

Kvar na motoru zapečatio sudbinu rivala

Dok je većina vozača pripremala još jedan, posljednji napad na Mainijevo vrijeme, momčad ART-a bila je uvjerena da je posao obavljen te su svog vozača pozvali u boks. Ta se odluka pokazala ispravnom. S nešto više od minute do kraja sesije, Stenshorneov bolid otkazao je poslušnost na izlasku iz zavoja 16, a gusti dim iz motora bio je jasan znak kraja njegovih kvalifikacija.

Na stazi su odmah istaknute žute zastave, što je značilo da nitko od preostalih vozača nije mogao popraviti svoje vrijeme. Time je Kush Maini i službeno osigurao pole position za nedjeljnu glavnu utrku, što je za njega velik uspjeh, budući da mu je prethodni pole position bio naslijeđen nakon povlačenja drugog vozača.

Razočaranje za američkog aduta i uspon iznenađenja

Velika priča uoči vikenda u Formuli 2 bio je nastup američkog vozača i deveterostrukog pobjednika utrka u IndyCaru, Coltona Herte. Vozač Hitecha pokazao je svoj talent i iskustvo osvojivši prvo mjesto na slobodnom treningu, no u kvalifikacijama nije uspio ponoviti taj uspjeh. Pogreška i blokiranje kotača u zavoju 17, a potom i kršenje granica staze, uništili su mu brze krugove. Na kraju je završio na razočaravajućem 14. mjestu na domaćem terenu.

Potpuna suprotnost bio je Argentinac Nico Varrone. Vozač Van Amersfoort Racinga bio je jedan od najistaknutijih vozača u Miamiju, osvojivši sjajno šesto mjesto u svojim tek drugim F2 kvalifikacijama. Varrone, koji se vratio jednosjedima nakon pet godina provedenih u utrkama izdržljivosti, priznao je da još uvijek uči i prilagođava se stilu vožnje, posebno "nevjerojatnoj efikasnosti kočenja" F2 bolida.

Tsolovljev oporavak za sprint pole

Vodeći u poretku vozača, Nikola Tsolov, imao je katastrofalan početak vikenda. Njegov Campos Racing bolid zaustavio se na stazi tijekom treninga, što mu je značajno ograničilo vrijeme za pripremu. Ipak, bugarski vozač, član Red Bullovog juniorskog programa, pokazao je zašto je na vrhu poretka. Uspio se oporaviti i kvalificirati na deseto mjesto. Iako se to ne čini kao vrhunski rezultat, ono mu donosi pole position za subotnju sprint utrku, gdje se poredak prvih deset vozača iz kvalifikacija obrće. To mu pruža idealnu priliku za osvajanje novih bodova i povećanje prednosti u prvenstvu.

Subotnja sprint utrka na rasporedu je u 10:00 sati po lokalnom vremenu, a uz Tsolova će iz prvog reda startati Laurens Van Hoepen iz Tridenta. U nedjelju nas čeka glavna utrka u kojoj će Kush Maini pokušati pretvoriti svoj povijesni pole position u prvu pobjedu na američkom tlu. S obzirom na minimalne razlike i nepredvidivost nove staze, vikend u Miamiju obećava vrhunsko uzbuđenje.

