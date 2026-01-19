Zvijezda Formule 1. zaprosila poznatu sportašicu: Njihova priča počela je na neobičan način

Svijet Formule 1 i profesionalnog golfa susreo se na poseban način. Vozač Williamsa Alex Albon i zvijezda LPGA Toura Lily Muni He objavili su zaruke, vijest koja je brzo obišla sportski svijet i izazvala brojne reakcije. Par je zajedno od 2019. godine, a sada su odlučili napraviti veliki korak u vezi koja je započela na pomalo neočekivan način.

Albon i He istovremeno su na Instagramu podijelili fotografiju u Polaroid stilu. Na njoj nasmiješeni poziraju, dok Lily pokazuje zaručnički prsten. Uz fotografiju su dodali i kratku, duhovitu poruku:

“Izgleda da smo sada zaglavili jedno s drugim.”

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće čestitki, posebno iz krugova Formule 1. Među prvima su reagirali Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly i Esteban Ocon, a čestitku je uputio i Albonov tim Williams F1, nazvavši vijest najboljom mogućom.

Njihova priča započela je 2019. godine, a ključnu ulogu u tome imala je popularna Netflixova serija Drive to Survive. Lily He u tom je razdoblju prolazila kroz zahtjevnu fazu karijere, a preporuka prijateljice da pogleda seriju donijela joj je novu perspektivu o pritisku i izazovima profesionalnog sporta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve aktualnosti sa staza i događanja tijekom kaledanrske godine pratite putem portala Net.hr

Zaintrigirana svijetom Formule 1, počela je pratiti Albona na društvenim mrežama. U isto vrijeme Albon se sve više zanimao za golf, primijetio je njezin profil i uzvratio praćenje. Poruke su brzo prerastale u ozbiljniju komunikaciju, a prvi susret dogodio se u Los Angelesu uz, naravno, partiju golfa.

Kako je Albon kasnije istaknuo, povezala ih je činjenica da su oboje prolazili slične faze uspona i padova na samom početku karijera.

Iako je Albon jedno od poznatijih lica Formule 1, Lily Muni He ima jednako impresivnu karijeru u svijetu golfa. Rođena u kineskom Chengduu, odrasla je u Kanadi i SAD-u, a profesionalni golf odabrala je vrlo rano. Već 2018. godine upisala je svoju prvu profesionalnu pobjedu, a danas je stalna članica LPGA Toura.

Osim sportskih uspjeha, Lily je iznimno popularna i izvan terena, prati je više od 1,3 milijuna ljudi na društvenim mrežama, a često se ističe i kao modna ikona, što potvrđuju suradnje i snimanja za velike modne medije.

Dok planiraju zajedničku budućnost, oboje se okreću i novim profesionalnim obvezama. Albon ulazi u novu sezonu s Williamsom, dok Lily He nastavlja borbu na LPGA Touru.

