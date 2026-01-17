Ferrari povlači prvi potez prije nove sezone: Hamilton ostaje bez ključnog čovjeka

Ferrari je još prije početka nove sezone Formule 1 povukao značajan organizacijski potez koji jasno pokazuje koliko ozbiljno pristupa novom ciklusu s Lewisom Hamiltonom. Talijanska momčad odlučila je promijeniti strukturu oko sedmerostrukog svjetskog prvaka, a prva promjena dogodila se upravo na najosjetljivijoj poziciji, komunikaciji između vozača i boksa.

Riccardo Adami više neće obnašati ulogu Hamiltonova trkaćeg inženjera. Iskusni Talijan, koji je u prošlosti surađivao sa Sebastianom Vettelom i Carlosom Sainzom, preuzima novu funkciju unutar Ferrarijeva programa za mlade vozače. Njegov fokus bit će na testiranjima starijih bolida za Ferrari Driver Academy, čime se povlači s piste i izravnog rada tijekom Grand Prix vikenda.

Hamilton i Adami surađivali su u Britančevoj prvoj sezoni u crvenom bolidu, no njihov odnos vrlo je brzo došao pod povećalo javnosti. Rani problemi u komunikaciji, koji su se čuli u prijenosima uživo, potaknuli su nagađanja o nedostatku “kemije” između vozača i inženjera, elementa koji je u modernoj Formuli 1 često presudan.

Iako je suradnja imala svijetlih trenutaka, uključujući Hamiltonovu pobjedu u sprint utrci u Kini, nastavak sezone nije ispunio očekivanja. Niz ispadanja u Q1 fazi kvalifikacija dodatno je pojačao dojam da nešto u funkcioniranju ne štima, bez obzira na to što su i vozač i momčad javno odbacivali tezu o lošem odnosu.

Hamilton se na kritike osvrnuo nakon Velike nagrade Australije, poručivši da se komunikacija s njegovim inženjerom neopravdano izvlači iz konteksta. “Ako poslušate radio-razgovore drugih vozača i njihovih inženjera, tamo ima i puno gorih situacija”, izjavio je Britanac, jasno braneći Adamija.

Slično je tijekom vikenda u Kataru poručio i Ferrarijev šef inženjeringa na stazi Matteo Togninalli, istaknuvši kako je dojam izvana često znatno dramatičniji od stvarnog stanja unutar momčadi.

Ipak, Ferrari očito nije želio ništa prepustiti slučaju. Promjena u inženjerskoj postavi može se tumačiti kao pokušaj stvaranja stabilnijeg i učinkovitijeg okruženja za Hamiltona, ali i kao dio šireg restrukturiranja uoči sezone u kojoj Scuderia ima visoke ambicije.

Tko će preuzeti ulogu Hamiltonove “desne ruke” na stazi, zasad nije službeno potvrđeno.

