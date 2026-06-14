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[KVIZ] Ako se smatraš fanom britanskih rock bendova, ovo je prelak zadatak za tebe

[KVIZ] Ako se smatraš fanom britanskih rock bendova, ovo je prelak zadatak za tebe
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Foto: Profimedia

Pjesme The Smithsa definiralo je partnerstvo između pjevača Morrisseyja i kojeg utjecajnog gitarista, poznatog po svom jedinstvenom zvuku?

14.6.2026.
11:20
Webcafe.hr
Profimedia
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Od britanske invazije koja je osvojila svijet, preko stadionskih epova 70-ih, sirove energije punka pa sve do cool stava Britpopa, britanska rock glazba ostavila je neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi. Ove pjesme su više od glazbe, one su soundtrack naših života, oznake vremena i svjedočanstva kreativnog genija. Mislite li da poznajete njihove stihove, melodije koje su postale dio naše kolektivne svijesti?

KvizKvizoviKviz ZnanjaBritanski BendRock Glazba
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