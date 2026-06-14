[KVIZ] Ako se smatraš fanom britanskih rock bendova, ovo je prelak zadatak za tebe

Od britanske invazije koja je osvojila svijet, preko stadionskih epova 70-ih, sirove energije punka pa sve do cool stava Britpopa, britanska rock glazba ostavila je neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi. Ove pjesme su više od glazbe, one su soundtrack naših života, oznake vremena i svjedočanstva kreativnog genija. Mislite li da poznajete njihove stihove, melodije koje su postale dio naše kolektivne svijesti?