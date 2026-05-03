Od bušilica do igračaka, baš svega ima: Ronioci iz više zemalja u velikoj akciji čišćenja Jadrana

TONE OTPADA /

U Jadranu je organizirana velika akcija čišćenja Ronilački klub Leut iz Blaca i prijateljski klubovi Periska iz Ploča, Murter Kornati, Pena iz Makedonije te ronioci iz Zagreba odlučili su čistiti zadarski arhipelag. Akcija traje devet dana, a 30-ak ronioca već je očistilo uvalu u Vrgadi i luku Veli Iž.

Bilo je tu svega – od bušilice do igračaka. Akciju sufinancira Fond za zaštitu okoliša, a organizatori očekuju ovogodišnji ulov težine od oko 15 tona, koliko su smeća iz podmorja izvukli u prošlogodišnjoj akciji.