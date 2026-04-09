Rudar spašen nakon što je dva tjedna bio zarobljen u poplavljenom rudniku: 'Nisam gubio vjeru'

Meksički rudar Francisco Zapata Nájera (42) nakon dva tjedna spašen je iz poplavljenog podzemnog tunela na dubini od 300 metara. Zapata je ostao zaglavljen pod zemljom nakon što se urušio nasip u rudniku zlata u sjevernomeksičkoj saveznoj državi Sinaloa 25. ožujka.

Ukupno 25 radnika bilo je u rudniku kada je pukla brana za jalovinu - građevina koja zadržava rudarski otpad. Četvero rudara ostalo je zarobljeno, a 21 je uspio izaći.

José Alejandro Cástulo spašen je nakon pet dana pod zemljom, a još jedan rudar je poginuo. Spasiocima je trebalo punih 13 dana da pronađu Francisca Zapatu, prenosi BBC.

Na snimci spašavanja vidi se kako stoji u vodi do struka i govori spasiocima da nikada nije izgubio vjeru. Liječnici su rekli da je njegovo stanje krhko, ali da je stabilno i da ostaje na liječenju.

Cerca de las 14:00 hrs, tras 14 días atrapado a 300 metros de profundidad, el 7 de abril fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera, de 42 años, por buzos del Batallón de Emergencias del Ejército en El Rosario, #Sinaloa.



Traže još jednog rudara

Trenutačno se nastavlja potraga za još jednim nestalim rudarom.

Nakon više od 300 sati potrage, ronioci meksičke vojske konačno su uočili svjetlost rudarske svjetiljke koju je Zapata palio i gasio kako bi im pokazao gdje se nalazi. Ispostavilo se da je to bio ključni detalj koji im je pomogao u potrazi.

Kada su spasioci došli do njega, pitali su ga kako se osjeća. "Nisam izgubio vjeru", ponavljao im je.

Iako se na snimkama činilo da je Zapata osjetio olakšanje, muci još nije bio kraj. Zbog poplave u tunelu koji je vodio do mjesta gdje se nalazi, ronioci ga nisu mogli odmah izvući. Ostavili su mu vode, konzerve tune i energetske pločice i obećali da će se vratiti po njega.

Spasilačke službe su ispumpale dio vode u poplavljenim tunelima te su se nakon 20 sati vratile do zarobljenog rudara.

Omotan termo dekom i sjedeći na električnim kolicima, Zapata je izašao iz rudnika u srijedu i helikopterom je prevezen u bolnicu, gdje se uspio ponovno susresti sa svojom obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je priča o jednom janjetu koje je palo u grob, ali je spašeno